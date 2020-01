Division nationale amateur/JSM Tiaret : Le nouvel entraineur Abdellah Mecheri croit à l’accession

Le nouvel entraîneur de la JSM Tiaret, Abdellah Mecheri, a estimé, jeudi, qu’il était encore possible pour son équipe de rattraper son retard et briguer une place donnant accès en Ligue deux de football la saison prochaine.

"Certes, je viens d’hériter d’une situation délicate, mais avec la conjugaison des efforts, nous pouvons revenir dans la course à l’accession, d’autant qu’elles seront six équipes à accéder cette saison en Ligue 2", a déclaré Mecheri à l’APS.

La direction de la JSMT, dont l’équipe a terminé la phase aller à la 12e place au classement du groupe Ouest de la Division nationale amateur, a fait appel récemment à Mecheri, un entraineur au capital-expérience apprécié, pour succéder à Belebna Bendoukha qui a dirigé Ezzerga pendant quatre matchs seulement. Le nouveau coach du club phare des Hauts plateaux de l’Ouest du pays a toutefois jugé nécessaire de renforcer son effectif "par au moins quatre nouveaux joueurs de qualité" afin de donner plus de chances à son groupe pour améliorer ses résultats lors de la deuxième manche de la saison.

Les protégés de Mecheri ont récolté jusque-là 15 points. Ils accusent un retard de 7 unités par rapport au sixième au classement, le SC Aïn Defla, un écart qui "n’est pas insurmontable", a encore jugé l’ancien coach du MC Oran et du MC Alger. "Il reste encore 15 matchs à livrer et pendant lesquels nous aurons un bon coup à jouer, à condition que nous profitions de l’actuelle trêve pour bien travailler et corriger nos lacunes", a insisté Mecheri. Le successeur de Bendoukha devra aussi faire face à la situation financière difficile à laquelle est confronté le club et qui est pour quelque chose dans le très modeste parcours réalisé par son équipe au cours de la phase aller, alors qu’elle était donnée favori en puisLe direction du club vient d’ailleurs de lancer un appel à l’adresse des amoureux de la JSMT ainsi que les autorités locales pour venir au secours de leur formation dans l’espoir de lui réunir les conditions nécessaires pour se relancer dans la course à l’accession, surtout qu’à l’exception du leader, le CR Temouchent. Ce dernier a pratiquement mis un pied en Ligue 2, la course est toujours ouverte pour s’adjuger les cinq autres billets donnant accès à l’antichambre de l’élite.