Lutte antiterroriste en 2019 : Coups de filets "en masse"

Des coups de filet dans la lutte antiterroriste, ont été réalisés par les différents détachements de l’ANP , grâce notamment à l’exploitation efficiente du renseignement . Selon un bilan du MDN , rendu public , ce vendredi , 15 terroristes ont été abattus et 25 autres arrêtés parmi eux des criminels vétérans ayant rallié les groupes terroristes dans les années 90. A cela s’ajoute la découverte de 6 dépouille de terroristes , lors des opérations de ratissage .

Par contre, le travail de sensibilisation a permis la reddition de 44 terroristes en possession d’armes ,aux autorités militaires , notamment au niveau du Sud du pays. Certains se sont rendus en famille. Le rapport fait état de reddition de 13 membres des familles de terroristes . L’efficacité du travail de renseignements a permis, par ailleurs, le démantèlement de plusieurs cellules dormantes de soutien aux groupes terroristes composées de 245 éléments notamment dans les anciens maquis des terroristes . Durant l’année 2019, un nombre record de casemates pour groupes terroristes découvertes et détruites , grâce au recours aux drones fabriqués par l’ANP . Dans le même sillage , 9 ateliers de fabrication d'explosifs ont été découverts .

Par ailleurs, des lots importants d’armes lourdes de guerre ont été saisis notamment dans des caches au niveau des frontières Sud et Sud Est. En chiffres, le MDN fait état de la récupération de 649 pièces d'armement repartis comme dont 116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pistoles, 38 mitrailleurs, 30 lance-roquettes ainsi que la récupération de (240) chargeurs, (33) chaines de munitions et (193680) balles de différents calibres et 1725 obus. De même , les différents détachements militaires à travers le pays, ont mis en échec des plans d’attentats à l’explosifs ciblant des manifestants notamment . Ainsi, 750 bombes de confection artisanale ont été détruites et 1891.4 Kg de matières explosives saisis.

Neila B/ Rédaction Web