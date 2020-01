Le MDN publie les photos du terroriste capturé à Skikda

En effet, le bilan de l’opération antiterroriste de Skikda, toujours en cours , a permis l'arrestation de trois terroristes accompagnés de six femmes et 6 enfants et la saisie de trois armes à feu et une quantité de munitions, a indiqué Mercredi , le MDN , dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité de l'opération menée, Mardi, dans la localité d'Oued D'khil, commune de Oued Z'hour, daïra de Ouled Atia, Wilaya de Skikda, ayant permis l'arrestation de deux terroristes accompagnés d'un nombre de femmes et d'enfants, et la récupération d'armes à feu, un détachement de l'A NP ,a capturé, dans la soirée de Mercredi 1 janvier , suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la même zone, un troisième terroriste et saisi un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, deux chargeurs garnis de munitions et deux grenades. Il s'agit en l'occurrence du terroriste "Filali Ali" dit "Abou El - Haitham", qui avait rallié les groupes terroristes avec son père le terroriste "Filali Khoudja" en 1994 à l'âge de 10 ans.

Neila B/ Rédaction Web