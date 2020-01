Commentaire : 2020 L’année de tous les défis

L’année 2020 constitue immanquablement un tournant décisif dans la vie du pays, de par la portée des défis à relever pour l’instauration de la nouvelle République et l’enracinement de la culture de la compétence, du mérite et de l’effort. Des défis qui nécessitent justement l’adhésion et l’implication du peuple, premier concerné par son propre développement après avoir fait son choix en élisant le président de la République. Le choix d’un projet de société qui rompt avec un mode de gestion et de fonctionnement dépassé et qui repose sur les critères d’efficacité et de rigueur, guidé par les notions d’Etat de droit et des droits de l’homme. Un projet qui devra se consolider à travers la concertation et le dialogue pour bannir toute forme d’exclusion et de marginalisation. Un appel à la mobilisation de toutes les potentialités du pays a été lancé à travers le discours d’investiture du président de la République pour faire face aux impératifs de l’heure et répondre aux attentes populaires.

Ce message d’espoir permet de voir poser les jalons d’une Algérie prospère et forte, par les performances de son économie, d’un peuple uni et solidaire pour surpasser les difficultés, d’une justice libre et indépendante, d’un enseignement en prise avec l’évolution technologique, d’un système de santé performant... Les réformes qui seront initiées ne pourront que conforter l’espoir, à la faveur du changement provoqué par la volonté populaire et accompagné par l’ANP. La refonte du système décrié devra remettre à niveau les mécanismes de fonctionnement et de gestion des affaires publiques, ce qui exige une forte mobilisation de tous les Algériens, chacun dans son domaine.

Rendez-vous est donc pris pour réaliser ensemble et solidairement l’œuvre de redressement national, valoriser au mieux les potentialités et ressources existantes et rendre attractive cette Algérie une et indivisible, puissante par l’attachement de la nation à ses fondements, à ses constantes, à ses repères et à son histoire.

Une Algérie qui capitalisera les expériences pour mieux réussir son développement. A l’orée de cette nouvelle année, le ton est donné pour relever le pari et les multiples défis de la promotion et la modernisation du pays et l’épanouissement du peuple.

A. Bellaha