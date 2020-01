45e marche des étudiants : Impliquer la jeunesse dans la prise de décisions

Les étudiants n’ont pas dérogé, en ce dernier mardi de 2019, à leur marche hebdomadaire. Ils étaient, en effet, des centaines à battre le pavé, avant-hier, à Alger pour soutenir les revendications du Hirak populaire, appelant le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à prendre en considération le grand potentiel de la jeunesse algérienne et l’impliquer dans la gouvernance et la prise de décision.

Comme d’habitude, un dispositif de sécurité a été déployé, notamment au niveau du parc Sofia et de la rue Asselah Hocine.

10h30, les étudiants renforcés par de nombreux citoyens ont entamé leur marche hebdomadaire à partir de la place des Martyrs pour se diriger vers la Grande Poste, lieu habituel de rassemblement en entonnant l’hymne national immédiatement suivi de «Djazaïr Hourra Dimocratia» (Algérie libre et démocratique).

Pour ce 45e mardi, les étudiants ont réclamé comme de coutume un «changement radical» du système politique en Algérie et une «rupture avec les pratiques sournoises» de l’ancien système.

Les étudiants ont rythmé leur marche en scandant des appels à la libération des détenus. Une banderole abonde dans le même sens «Pas de dialogue sans la libération des détenus du Hirak». Dans une ambiance sereine, les manifestants ont promis de poursuivre le mouvement qu’ils mène depuis plus de dix mois et ce, jusqu’à la réalisation de leurs revendications. Beaucoup d’entre eux ont réclamé un dialogue avec les autorités d’autant que le président Tebboune, a affiché clairement sa volonté de mobiliser les jeunes à travers la concertation et de les impliquer de manière significative dans l’édifice de la nouvelle République. Vers 12h45 la marche s’est dispersée dans le calme et aucun incident n’a été enregistré. Rendez-vous a été pris par les étudiants pour mardi prochain, le premier de 2020.

Sarah Benali Cherif