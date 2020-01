Assainissement de la vie publique : La fin de l’impunité

L’année 2019 a été celle de la lutte contre la corruption par excellence, compte tenu des procès intentés contre d’anciens hauts responsables au sein de l’Etat, impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent, un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.

Cette première dans l’Histoire de l’Algérie confirme les changements et mutations que connaît le pays, prélude de la fin de l’ère de l’impunité, en ce sens que d’anciens hauts responsables, à leur tête les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été condamnés, respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme, de même que d’anciens ministres et hommes d’affaires impliqués dans des affaires de corruption.

La lutte contre ce phénomène est loin d’être une simple campagne de conjoncture, dans la mesure où le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé, au lendemain de son élection, à poursuivre la lutte contre la corruption. Il avait également renouvelé cet engagement dans son discours d’investiture, en précisant que «la grâce présidentielle ne touchera pas les personnes condamnées et impliquées dans des affaires de corruption».

Ainsi, dans sa feuille de route, le président de la République a mis l’accent sur la lutte «organisée» contre la corruption, déplorant l’esprit de distribution «anarchique» de la rente. Mieux encore, il s’est engagé à restaurer l’autorité de l’Etat à travers la moralisation de la vie politique, la poursuite de la lutte contre la corruption, tout en soulignant la nécessité d’en finir avec «la politique d’impunité et les pratiques liées à la distribution anarchique des recettes pétrolières».

En début de ce mois de décembre, le tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé des peines allant de l’acquittement à 20 ans de prison ferme assorties d’amendes allant de 100.000 DA à deux millions de dinars à l’encontre d’anciens ministres et hommes d’affaires impliqués dans l’affaire du montage automobile qui a causé une perte de plus de 128 milliards de dinars au Trésor public.

Il s’agit notamment de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, contre lequel un mandat d’arrêt international a été lancé et qui a été condamné par contumace à 20 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars pour «octroi d’indus avantages», «abus de fonction», «dilapidation volontaire de deniers publics», «blanchiment d’argent» et «fausse déclaration».

L’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été, quant à lui, condamné à une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de deux millions de dinars pour les même charges retenues contre Bouchouareb, avec la confiscation de tous ses biens saisis, l’obligation pour lui de restituer le profit illicite, qu’il soit chez ses ascendants, descendants ou parents par alliance, et sa privation de ses droits civils et politiques.

Pour sa part, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars pour «octroi d’indus avantages lors de la passation de marchés», «abus de fonction», «dilapidation volontaire de deniers publics», «fausse déclaration» et «participation au financement occulte de la campagne électorale de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika».

Le tribunal a également ordonné à Sellal la restitution du profit illicite, même s’il se trouve chez ses ascendants, descendants ou parents par alliance.

La même juridiction a, par ailleurs, condamné les deux anciens ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, à des peines de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA pour «octroi d’indus avantages lors de la passation de marchés», «abus de fonction» et «dilapidation volontaire de deniers publics».

Le juge a prononcé, en outre, une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende 200.000 DA à l’encontre de l’ancienne wali, Nouria Yamina Zerhouni, pour délit d’abus de fonctions, tandis que l’ancien ministre des Transports et Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, a été acquitté du délit de financement occulte de la campagne électorale de l’ex-président.

Des peines de prison ferme de 7 ans de prison et une amende de 500.000 DA ont été également infligées à l’homme d’affaires, Ali Haddad, condamné pour le délit de participation au blanchiment d’argent et financement occulte de la campagne électorale du 5e mandat. L’homme d’affaires, Ahmed Mazouz, a écopé, de son côté, de 7 ans de prison ferme et d’une amende ferme d’un million de dinars avec confiscation des fonds saisis, pour incitation d’agents publics en vue d’obtenir un indu privilège, de bénéficier de l’influence des agents de l’Etat, de blanchiment d’argent avec dissimulation de son origine et de financement des partis politiques.