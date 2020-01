Mémorandum d’entente entre le CNDH et L’ONPLC : impliquer la société dans la lutte contre la corruption

En vue de coordonner les efforts, échanger les informations et autres expertises, un mémorandum d’entente et de coopération entre le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) a été signé, hier à Alger, entre ces deux organes de lutte contre la corruption et de renforcement des droits de l'homme.

Cet important accord a été paraphé au siège du CNDH, en présence de son président, Bouzid Lazhari, et du président de l'ONPLC, Tarek Kour.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de signature, M. Lazhari a indiqué que «la corruption est une violation flagrante des droits de l'homme», précisant, au passage, que cet accord, «permettra de coordonner les efforts et les potentialités entre ces deux organes pour lutter contre ce fléau et renforcer les droits de l'homme».

Mettant à profit cette opportunité, Lazhari a salué la campagne menée par les pouvoirs publics contre ce fléau. Il a, par ailleurs, appelé la société civile à adhérer, pleinement, à cette campagne. D’autre part, le président de la CNDH s'est félicité de la volonté exprimée par les différents acteurs de la scène politique pour prendre part au dialogue, insistant sur l'impératif de saisir cette occasion pour trouver des solutions aux problèmes posés et fermer définitivement la porte à tous ceux qui veulent porter atteinte à la stabilité de l’Algérie. De son côté, Tarek Kour a rappelé que les principaux axes du mémorandum d'entente portent sur «l'échange des informations et des expertises et l'organisation de sessions de formation et d'activités de sensibilisation sur les droits de l'homme et la lutte contre la corruption», précisant que la corruption «trouve un terrain fertile quand il y a violation des droits de l'homme. Ainsi ces deux fléaux sont intiment liés.»

M. Kour a aussi affirmé que le projet de la politique nationale de lutte contre la corruption sera prêt prochainement, considérant que cette dernière est «une règle constitutionnelle et un engagement international de l'Algérie». Il a annoncé, à cet effet, que le bilan et les actions de l'organe en 2019 seront publiés après remise de son rapport annuel au président de la République.

Pour rappel, le Conseil national des droits de l’Homme est une institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Algérie. Institué par la Constitution (art. 198), ce Conseil est une institution nationale indépendante, jouissant de l’autonomie administrative et financière.

Cette instance a pour mission d’œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l’homme ainsi que d’assurer les missions de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect de ces principes. Il compte 38 membres choisis pour leur compétence avérée, leur probité et leur expertise, dans ce domaine, parmi les représentants de la société civile, du mouvement associatif, des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que du Parlement.

Son président est élu par ses pairs pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Enfin, il convient de signaler que ce Conseil national adresse au président de la République, au Premier ministre et au Parlement, un rapport annuel.

De son côté, l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption s’insère essentiellement dans une perspective préventive de la lutte contre la corruption. Il est adossé à la Convention des Nations Unies contre la Corruption traduite concrètement dans la loi n°06-01 du 20 février 2006, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Ainsi, afin d’assurer à cette Organe une liberté d’action dans la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de corruption, le législateur l’a doté d’un statut lui permettant d’être une autorité administrative indépendante, jouissant de l’autonomie financière.

De plus, la nouvelle Constitution de 2016 l’a chargé «de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics».

Sami Kaïdi