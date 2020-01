Naâma eT M’sila : Des P/APC en détention provisoire

La chambre d’accusation de la Cour de Naâma a ordonné mardi la mise en détention provisoire du président actuel de l’APC de Mecheria, de cinq entrepreneurs et d’un employé administratif qui sont poursuivis dans des affaires de corruption, a-t-on appris de source judiciaire. La mise en détention fait suite à un mandat d’arrêt à leur encontre lancé par le juge d’instruction au tribunal d’Ain Sefra, qui a notifié au président d’APC de Mecheria les chefs d’inculpation d’abus de pouvoir, de faux et usage de faux, d’infraction à la législation en vigueur dans la conclusion des marchés publics, de dilapidation de deniers publics et d’attribution de privilèges injustifiés à autrui, a-t-on indiqué. La même source a fait savoir que les cinq entrepreneurs impliqués dans cette affaire, placés sous mandat de dépôt, ont été poursuivis pour complicité dans la conclusion de marchés publics en infraction à la réglementation en vigueur et avoir bénéficié de privilèges injustifiés.

Le fonctionnaire administratif chargé du suivi des marchés publics à la mairie de Mecheria est poursuivi pour usurpation de fonction et complicité dans la dilapidation de deniers publics. Les mis en cause sont poursuivis pour dépassements dans l’octroi des marchés concernant des projets dans le domaine de l’extension du réseau d’éclairage public à travers les quartiers de Mecheria et autres travaux d’entretien du cimetière de Sidi Merbouh dans la même commune, en infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, a-t-on souligné.

Le juge d’instruction près le tribunal de Hammam Delaâ à M’sila, a aussi placé en détention provisoire lundi le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Maâdid et un employé de l’Agence foncière de la daïra d’Ouled Derradj, poursuivis dans des affaires de corruption, a-t-on appris mardi auprès d’une source judiciaire. Le président de l’APC de Maâdid et l’employé sont inculpés de plusieurs chefs d’accusation dont «abus de pouvoir» et «dilapidation de deniers publics», a précisé la même source, détaillant que cinq (5) autres personnes ont été auditionnées dans le cadre de cette même affaire, quatre (4) d’entre elles, élus de l’APC de Maâdid ont été placées sous contrôle judiciaire. Le juge d’instruction près le tribunal de Hammam Delaâ a entendu, au cours d’une audience, les impliqués dans ces affaires de corruption concernant en particulier «des marchés publics et le détournement du foncier», a-t-on expliqué. Au total 28 présidents des assemblées populaires communales dans la wilaya de M’sila sont poursuivis en justice dans des affaires liées à la corruption, a-t-on conclu.