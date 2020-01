A l’issue d’un procès qui a duré plus de 13 heures : Issad Rebrab est libre

Le PDG du groupe Cevital, Issad Rebrab, a été condamné, dans la nuit du mardi au mercredi, à une peine de prison de 18 mois, dont 6 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 1.383.135.000 DA, pour infraction à la législation relative au mouvement des capitaux et surfacturation lors d'une opération d'importation et faux et usage de faux de documents commerciaux.

Le verdict est tombé à 00 h 42 minutes, à l’issue d’un procès qui a duré plus de 13 heures au niveau de la chambre correctionnelle prés le tribunal de Sidi M’Hamed. Dans cette affaire, la société EVCON, filiale de Cevital, a été condamnée en tant que personne morale à une amende estimée à 2,76 milliards de DA, au lieu de la saisie des machines, alors que la Housing Bank, poursuivie également comme personne morale, a été condamnée à une amende de plus de 3 milliards de DA.

L’homme d’affaires, placé en détention provisoire le 22 avril dernier par le juge d’instruction prés le tribunal de Sidi M’Hamed, a quitté la prison d’El Harrach vers 3 h du matin, hier, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le prévenu a comparu dans la matinée de mardi devant le tribunal correctionnel de Sidi M’Hamed. Il était 11h03 mn quand il est arrivé à la salle d’audience au 1er étage du tribunal, en compagnie d’autres détenus poursuivis, en majorité, pour détention de stupéfiants. Contrairement à eux, Rebrab n’était pas menotté. Vêtu d’un costume classique noir et d’un imperméable bleu marine, il a salué en souriant ses proches dans la salle, notamment ses deux fils, Malik et Omar, sa sœur vêtue d’une robe kabyle ainsi que des fonctionnaires du groupe Cevital.

Assis seul dans le box des accusés, une bouteille d’eau à la main, il semblait calme. Son affaire porte sur l’importation de machines de purification d'eau utilisant l'intelligence artificielle par Evcon, une filiale du groupe Cevital, propriété de l'homme d'affaires et la banque jordanienne, Housing Bank for Trade and Finance (HBTF). Reprise de l’audience à 11h38 mn. La présidente de l’audience a appelé toutes les parties à la barre afin de confirmer leur présence. Rebrab est poursuivi avec deux autres accusés, non détenus, représentants de personnes morales, à savoir la filiale EvCon et Housing Bank. Trois témoins ainsi que les représentants de la partie civile, soit le Trésor public et l’inspection des douanes, étaient absent. A l’ouverture du procès, la défense de Rebrab a présenté une demande au tribunal pour l’audition d’un témoin. Il s’agit du concepteur de la machine, objet de poursuites, ainsi que la diffusion d’une vidéo sur le montage et le centre de production. Me Khaled Berguel, membre du collectif de la défense de Rebrab, a précisé au tribunal que la défense avait déjà demandé son audition lors de l’instruction dans le fond. La demande de l’audition de ce témoin a été retenue alors que la diffusion de la vidéo a été rejetée. Le tribunal s’est retiré, de nouveau, pour désigner un traducteur assermenté par la justice, étant donné que le témoin est un étranger qui parle anglais, mais il a fini, à la reprise de l’audience, par retenir l’interprète présent au procès sur demande de la défense.



La date du bon de livraison à l’origine de la poursuite judiciaire



12h13 mn, la présidente de l’audience entame l’audition de Rebrab. Elle explique que la langue tamazigh est une langue nationale officielle. «Nous n’avons pas besoin de traducteur», a-telle indiqué. A sa demande, le Pdg de Cevital répondait aux questions en français mais également en arabe «derja». Les auditions de la juge ont porté essentiellement sur la date du bon de livraison (BL) des équipements (machines) pour la filiale EvCon du groupe Cevital et ce, avant «son existence».

La juge a relevé que le bon de livraison, au nom de la société EvCon, est daté du 10 mai 2018, alors que l’entreprise a été créée le 21 mai 2018 et immatriculée au registre de commerce le 22 mai 2018. Sa première question a porté sur le délit de transfert illégal des devises vers l’étranger. Dans sa réponse, Rebrab a réfuté en bloc les accusations rappelant qu’il a insisté sur la réalisation d’une autre expertise. «L’expertise dans le dossier est sans fondement. Madame la présidente, nous sommes le premier groupe industriel privé du pays. Nous gagnons suffisamment. Des dizaines de millions de dollars et d’euros sont destinés à la promotion de l’investissement et aux exportations hors hydrocarbures…».

Il est interrompu par la juge : «je veux des réponses directes. Donnez nous des données exactes pour un procès équitable». Rebrab tenait à «décrire toute la situation», rappelant qu’il «a supplié le juge d’instruction pour avoir une autre expertise». La juge intervient une autre fois, pour lui rappeler la conclusion du 9 août 2018, qui relève que le catalogue destiné à ces machines est daté de 2015, ce qui prouve qu'il s'agit d'équipements d'occasion. «Vous avez également déclaré que la valeur des machines est estimée à 5 millions et 750.000 euros, soit 792 769 750 DA, mais la déclaration des douanes fait état d’une surfacturation, qu’en dites vous ?» Rebrab est revenu sur le groupe Cevital, qui est le premier contribuable et exportateur de devises vers l’étranger mais la juge lui fait savoir qu’il doit se limiter à la filiale d’EvCon. «Vous n’êtes pas poursuivi dans l’affaire Cevital. Vous êtes le président du Conseil d’administration d’EvCon et vous avez tous les pouvoirs de décisions. Cette machine, qui a coûté plus de 5 millions d’euros et payée par EvCon Industry à la société Suisse ANTEI, a été livrée par une société sud-coréenne qui s’appelle Woojin. En outre, on ne trouve aucune traçabilité du paiement entre la société EvCon et la société sud-coréenne, le pays fabricant, ce qui explique un transfert illégal de fonds vers l’étranger ?», souligne-t-elle.



Des dettes en suspens, de l’Etat à Cevital, estimées à 12 milliards de DA



Rebrab a répondu que son groupe avait importé trois machines de purification mais que l’ANDI avait rejeté sa demande d’importation de la machine de purification d’eau parce qu’elle dépasse le capital de son groupe. Face à cette situation, il a créé la filiale EvCon. La juge lui a demandé pourquoi vouloir bénéficier des avantages fiscaux de l’ANDI alors qu’il réalise des bénéficies annuellement. Rebrab a répondu : «Madame la présidente, vous savez que je dois à l’Etat des créances de TVA estimées à 12 milliards de DA !». Il a expliqué que «les deux machines en question sont des prototypes et c’est des machines conçues spécialement pour la filiale de Cevital, elles n’existent pas sur le marché. Nous avons fait appel à 8 sociétés parce que c’est une technologie unique au monde, il s’agit de trois sociétés allemandes, une Suisse, une Autrichienne, une Américaine, une Italienne et le Centre de recherche de Cevital basé en Allemagne. Cette machine est conçue par la société autrichienne Woojin, qui est une filiale de la maison mère en Corée du Sud, et c’est elle qui a livré la machine. C’est cette société qui a dirigé la recherche et qui a collaboré avec les autres sociétés basées dans plusieurs pays du monde», a-t-il soutenu.Tout le long de son interrogatoire, le Pdg de Cevital a insisté sur sa conviction que la procédure n’était pas illégale. «Nous avons informé les services des douanes sur le changement de la société et nous avons même payé une amende de 25 millions de centimes», dira-t-il.

Les auditions ont également porté sur la fausse déclaration douanière. La juge a précisé à Issad Rebrab que les Douanes algériennes ont envoyé des correspondances aux douanes sud-coréennes qui ont confirmé une surfacturation. Rebrab justifie cela en indiquant que «tout simplement parce que la société sud-coréenne a comptabilisé la facture de la fabrication uniquement et n’a pas inclut la recherche et la conception de la machine, unique au monde, qui représente plus de 80% du prix. Le directeur général d’EvCon, Hocine. M., était le deuxième accusé à se présenter à la barre.

Son audition a également porté sur le bon de livraison au nom de Cevital alors que la marchandise est livrée à EvCOon Le DG a indiqué que la procédure est légale, précisant que le BL n’est pas changeable. «Ceci dit, il reste toujours au nom de Cevital, le client final qui est libre de livrer la machine où ça l’arrange», souligne-t-il. Il a également rejeté l’accusation de falsification des documents commerciaux : «Madame la présidente, je veux voir ces documents falsifiés ! » Concernant l’accusation liée à la surfacturation, il a assuré que «les montants sont exacts et toutes les procédures ont été respectées». «Dans le dossier il y a une facture détaillée de la société Suisse qui prouve bien que le montant a été payé ainsi qu’une attestation du constructeur. Il faut juste savoir qu’aucun constructeur ne donne la valeur réelle de ces machines», ajoute-t-il.

Le représentant de Housing Bank, Hocine H. a été auditionné sur le transfert illégal des sommes d’argent en devises à une banque anglaise. L’autre témoin présenté à la barre, l’expert en mécanique Zine Eddine Boukechad, qui a réalisé l’expertise objet de poursuite, a maintenu ses déclarations : «la machine n’est pas neuve et le montant est surfacturé», a-t-il insisté. Pour Si Fodil H., représentant de la Banque d’Algérie, il y a eu des failles dans la procédure de transfert des fonds à l’étranger. «On ne peut pas procéder à une opération de transfert sur la base d’un bon de livraison», a-t-il assuré. Les témoins qui ont défilé à la barre, en majorité des cadres de Cevital, EvCon et Housing Bank, ont affirmé que le «traitement de ce dossier s’est fait dans la légalité et la domiciliation des machines était au départ au nom de Cevital, mais elle a été annulée et remplacée par celle de la société EvCon. La procédure a été totalement refaite».



Le concepteur : «Non, les machines sont neuves !»



Le représentant de la société Woojin Autriche, Serdar Caliskan, ingénieur du projet, s’est présenté à la barre comme témoin et a prêté serment vu qu’il est musulman. Il a expliqué au tribunal que sa «société a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs autres sociétés en Europe et une en Amérique pour fabriquer cette machine destinée exclusivement à EvCon Industry par l’intermédiaire de la société Suisse Antei». Interrogé sur le coût de la recherche pour cette machine, l’ingénieur a tenu à préciser qu’elle inclut l’intelligence artificielle. «Dans ces cas, la valeur financière n’est pas une priorité, ni estimée, le plus important c’est le montage de la technologie», dira-t-il.

Lors de son témoignage, il a fait savoir que c’est le plus grand projet sur lequel ils ont travaillé, en présentant les plans de la machine. En réponse à une question de la juge sur le catalogue, livré avec la machine, et qui date de 2015, l’ingénieur a précisé que «c’est le catalogue standard qui va avec l’ossature de la machine».

19h15mn, reprise de l’audience. La parole est donnée aux deux avocats de la partie civile qui ont qualifié dans leurs plaidoiries les faits de «très graves», qui portent atteinte à l’économie nationale. «Des transferts de fonds sous le couvert des opérations d’importations. La directrice de la société suisse Antei est l’épouse du fils de Rebrab. L’Algérie n’est pas une décharge de machines d’occasion. Dans cette affaire, il y a complicité», a indiqué Me Brahimi, l’avocate du Trésor public qui demandé des dommages et intérêts de l’ordre de 2,766 milliards de DA à EvCon, 1 milliard de dinars pour le Pdg de Cevital.



Le Oarquet : Un écart de 70 milliards de centimes à cause de la surfacturation



A 19h45 mn, le représentant du ministère public, le juge Guemmazi, a entamé son réquisitoire. Il a relevé qu’il s’agit d’un crime économique, soulignant que le montant de la surfacturation est estimé, selon l’expertise, à prés de 70 milliards de centimes. «Tous les délits sont prouvés et confirmés», a-t-il dit. Le représentant du ministère public a également souligné qu’on ignore la destination des fonds transférés à l’étranger par Housing Bank. De ce fait, il a requis une peine d’une année de prison ferme assortie d’un amende de 2 fois le montant surfacturé contre Issad Rebrab, 4 fois le montant surfacturé contre Evcon Industry et 4 fois le montant surfacturé contre la Housing Bank.

Dans leurs plaidoiries, les avocats du collectif de la défense ont rejeté toutes les accusations. Me Khaled Berghel, membre du Collectif, a soutenu que le Pdg de Cevital est victime de la Issaba (bande) qui a bloqué ses projets. «L’économie était otage d’une bande de responsables, qui ne cherchait pas l’intérêt de notre pays. Pour preuve, ils ont bloqué les projets de Cevital», dit-il. Rendant hommage au mouvement populaire, l’avocat a soutenu que «grâce au Hirak du peuple et des jeunes magistrats, cette salle a jugé toute la bande qui a pillé les richesses du pays». La parole a été ensuite donnée à Issad Rebrab qui a affirmé être «victime d’une injustice». En présence de ses enfants et membres de sa famille, il a mis en avant son honnêteté. «Mon père me disait, si tu mélanges un dinar hallal à tes milliards, tout deviendra haram et tu vas tout perdre», clamera-t-il, tout en insistant sur la désignation d’un expert pour évaluer ses machines. Vers 22h35, l’audience est levée. Le jugement a été rendu après deux heures de délibération.

Neila Benrahal