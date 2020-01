Oran : Renforcer la dynamique de développement

Le taux de consommation des crédits de paiement est de 50% pour les programmes sectoriels de développement (PSD) dans la wilaya d'Oran, a annoncé mardi dernier le wali, Abdelkader Djelaoui.

Le taux de consommation des crédits de paiement, qui s'élèvent à 42 milliards DA pour les programmes sectoriels décentralisés de développement (PSD), est de 50%, a indiqué le chef de l'exécutif de wilaya à la presse en marge de la cérémonie de clôture des opérations de finances de l'année 2019, organisée au siège du Trésor de la wilaya.

Il a jugé ce taux «acceptable» en comparaison de l'année 2018, expliquant que ce taux était à la même période l'année dernière, de l'ordre de 31% seulement.

Le taux de consommation des crédits de paiement des programmes communaux de développement (PCD), dont le montant s'élève à 1,2 milliards DA, est quant à lui de près 100%, a-t-il ajouté.

«Pour l'heure, nous n'avons pas de problèmes de crédits de paiement et nous nous attelons à renforcer la dynamique enclenchée par la wilaya, qui se prépare à recevoir d'importants évènements internationaux, notamment celui des Jeux méditerranéens 2021», a souligné M. Djelaoui. Le chef de l'exécutif local est revenu sur nombre de projets structurants, dont la liaison autoroutière reliant le port d'Oran au 5e boulevard périphérique, le terminal à conteneurs du port d'Oran, la voie d'évitement de la corniche supérieure, l'institut du cancer, dont les travaux ont été relancés, l'institut des grands brûlés, les hôpitaux de Sidi Chahmi, Gdyel et El Kerma, qui devront être réceptionnés au mois de mars prochain, outre les opérations de mise à niveau et d'aménagements au titre de différents programmes.

Selon le directeur de la programmation et du suivi du budget, Ayoub Benaouda, le programme de développement de la wilaya fait état de l'inscription de 879 opérations, dont 761 pour le seul programme sectoriel décentralisé (PSD), réparties pour l'essentiel entre les secteurs de l'éducation et la formation (388 opérations), les infrastructures socio-culturelles (113), les infrastructures économiques et administratives (169), l'agriculture et l'hydraulique (53), les PME et l'artisanat (8) et l'urbanisme et l'aménagement (30), rappelant que 278 sur 761 opérations sectorielles décentralisées ont été achevées. L'autorisation globale du programme (AGP) en cours est de 347,4 milliards DA, dont 345,3 milliards DA pour le Programme sectoriel décentralisé (PSD), a-t-il fait savoir. Le wali d'Oran, qui a approuvé et signé les situations financières de la wilaya à savoir le budget, l'état des recouvrements et les disponibilités financières du Trésor, a visité préalablement plusieurs services du Trésor de la wilaya en compagnie d'une délégation formée des directeurs des Ressources en eau, des Travaux publics, de la programmation et du suivi du budget.

A l'occasion, il a instruit l'inscription auprès du ministère des Finances d'une opération pour la réhabilitation du siège de cette infrastructure, réceptionné en 2004.