Mascara : La consommation du budget à 26%

La cérémonie de la clôture de l’exercice budgétaire de l’année 2019 a eu lieu mardi dernier au siège du Trésor public de la wilaya de Mascara présidée par le wali, qui a signé les registres comptables.

Le directeur du Trésor public de la wilaya qui a pris la pris la parole au cours de cette cérémonie a mis en avant dans son bilan annuel, les contrôles financiers de dossiers d’engagement et d’ordonnancement et les crédits non consommés. Il a expliqué succinctement les missions dévolues au Trésor public dans la gestion financière et comptable ainsi que le contrôle des entreprises publiques à caractère administratif, des budgets des institutions et la règle de la clôture budgétaire.

Il dira que 30.000 mandats ont été libellés pour le budget de fonctionnement et d’équipement pour 782 marchés, le montant global est de l’ordre de 389 milliards de dinars. En effet, la clôture comptable des dépenses de fonctionnement est nécessaire pour arrêter les bilans.

Cette cérémonie a permis au trésorier de la wilaya d’exposer devant l’assistance la situation financière qui a prévalu à l’issue de l’année en cours, marquée il est vrai par des chiffres qui attestent largement des efforts d’envergure consentis par l’État à l’endroit de cette wilaya. Dans son intervention, le trésorier de la wilaya fera ainsi lecture de chiffres révélateurs en ce sens que sur les 30.000 mandats qui ont été déposés durant cet exercice, au moment où le programme déconcentré affiche en termes de consommation un taux de 26%.

La gestion des Programmes communaux de développement (PCD) a été largement passée en revue. Le wali mettra à profit cette cérémonie pour appeler tous les gestionnaires à redoubler d’efforts pour arriver à un niveau appréciable pour tous les programmes confondus compte tenu du niveau de consommation qui ne dépasse pas les 26%.

Un taux, soulignera le wali, qui est encore en dessous des capacités de la wilaya et incite nécessairement à une plus grande mobilisation. Le chef de l’exécutif à la tête de la wilaya depuis octobre dernier s’est dit donc globalement satisfait, mais il y a mieux faire pour relever le taux de consommation pour la clôture définitive pour arriver à un meilleur taux au niveau national.

Le wali instruira les directeurs de l’exécutif à veiller scrupuleusement tout ce qui a trait à la mobilisation des ressources financières pour une utilisation optimale et rationnelle, devait-il conclure à l’issue de cette cérémonie.

