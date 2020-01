Messages de vœux : La technologie à l’heure du nouvel an

Nous sommes à quelques encablures de l’année 2020. L’idée de ne pas laisser cette occasion passée sans formuler aux proches et amis ces indispensables vœux de bonheur et de prospérité ne quitte pas les esprits. En fait, les distances ne sont certainement pas un obstacle pour oublier toutes les personnes qui comptent pour nous. «Loin des yeux, près du cœur », ce sont des mots que l’on transforme en réalité en geste, chaque nouvel an. Mieux encore, on s’arrange toujours pour trouver le meilleur canal pour la réussite de «l’opération». Il faut dire que les nouvelles technologies de communication nous gâtent sur ce plan. Elles nous mettent même dans l’embarras face à la multiplication et la diversification des réseaux sociaux qui se sont imposés, aujourd’hui, comme étant des supports, par excellence, de la communication virtuelle. La technologie s’occupe de tout, y compris des petits et insignifiants détails. Avec Facebook, Twitter, Instagram, les plus utilisés, il faut l’admettre, la solution est à la fois sûre, rapide et garantie pour s’échanger les meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. Les procédés ont bel et bien changé -progrès oblige- pour se mettre à l’ère des TIC. Le nombre d'internautes dans le monde dépasse les quatre milliards. Plus de trois quart d'entre-eux utilisent les réseaux sociaux, d’où d’ailleurs la place de choix qu’occupent ces derniers dans la communication. En effet, ces applications font oublier tout simplement les méthodes classiques, voire désuètes, aux férus du Net quand il s’agit de souhaiter une bonne année aux amis. Avec la toile qui sème à tout vent, on peut trouver les messages qu’il faut à la place qu’il faut, des cartes de vœux virtuelles pour remplacer les fameuses cartes postales qui ont disparu du paysage, bref, avec un recours de plus en plus à la personnalisation des ces mêmes messages qui se ressemblent et adressés, par la même occasion à des milliers, voire plus, de personnes.

Aujourd’hui, la technologie a, certes, facilité la vie en prouvant son efficacité sur les plans de la communication et autres, mais le recours à la facilité changent malheureusement les relations entre les personnes. Reprendre ou plutôt copier le même message et le partager à travers un simple clic, devenu un fait courant de nos jours, dénote une certaine froideur et indifférence envers le destinataire.

S. D.