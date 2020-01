Echos d’Alger : Les pavés de la discorde

Il y a tant à dire (ou écrire) sur la capitale. La séculaire Mahroussa vit, respire et panse ses blessures comme tant d’autres vieilles mégapoles à travers la planète. Pour ce premier jet, c’est l’Avenue Ali Khodja qui se prête à une flânerie matinale. Large et rectiligne, cette voie est bordée de ficus plantés sur de vastes trottoirs. Les piétons vaquent à leurs occupations ou butinent entre échoppes et centres commerciaux. Tout à l’air d’aller dans le meilleur des mondes… Mais à bien y regarder, les passants ont tous une démarche quelque peu dandinante. La cause : les grossiers et difformes pavés qui tapissent les trottoirs. Un immense problème pour les riverains qui peinent à se mouvoir sur ce parterre irrégulier, ponctué d’ornières et de goulottes suintantes. Les citoyens s’en sont plaints auprès des services de la voierie, mais en vain. «Le mal est fait», rétorquent des responsables communaux, faisant allusion aux sommes colossales allouées à ce projet de réfection qui a dénaturé, et surtout déformé, les voies piétonnières de cette commune. En attendant une hypothétique solution, les habitants d’El Biar, entre foulures et torsions, prennent leur mal en patience et espèrent une solution imminente qui relèverait de l’urgence sanitaire. Encore un rebut d’un temps où la malversation faisait de l’ombre à l’utilité publique…

Kamel M.