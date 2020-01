Vêtements usagés : encourager la collecte

La lutte contre le gaspillage, c’est un fait, prend toutes les formes avec l’adhésion de nombreuses familles à l’idée de faire profiter les moins nantis de ces «surplus» encombrants, notamment lorsqu’il s’agit de vêtements, au lieu de terminer dans les bacs à ordures et les centres d’enfouissement avant d’être détruits à la fin du cycle classique et habituel, au même titre que tout ce qui est produit par les ménages comme déchets.

Contrairement aux déchets domestiques organiques, les «vieux» vêtements connaissent un autre sort, depuis que les cités ont été engagées dans le tri sélectif des déchets, avec ces bacs à ordures multicolores dédiés à chaque type de déchets ou encore les choses jugées inutiles. En effet, des contenants pour les vieux habits sont déposés dans certains quartiers d’Alger, alliant ainsi, solidarité avec les démunis à la bataille contre le gaspillage. Généralement ce sont des associations de bienfaisance et le Croissant rouge qui se chargent de la collecte de ces produits et leur distribution aux personnes nécessiteuses, en lançant des campagnes à l’approche de l’hiver, par exemple, la fête de l’Aïd ou encore la rentrée scolaire, avec des bacs installés dans les cités. L’opération cette fois, en plus d’être anonyme, s’avère être plus facile et moins contraignante puisqu’il suffit de mettre ces mêmes habits dans des sacs fermés et les déposer dans ces endroits repérables. Malheureusement, l’initiative reste limitée à certains quartiers, comme c’est le cas à Kouba, pourtant l’élargissement de celle-ci à d’autres quartiers est à même d’encourager le recycle des habits d’occasion pour une réutilisation à bon escient. Aujourd’hui, le tri sélectif donne une seconde vie à des vestes, pull-over, chaussures et

autres au lieu de les jeter dans les poubelles. La particularité de ce mode de collecte réside, contrairement aux canaux classiques, dans un gain de temps puisque pour se faire don de quelques vêtements que l’on ne porte plus il faut contacter les associations ou autres, sachant que la plupart du temps le donneur lui-même est appelé à se déplacer vers ces derniers, ce qui s’avère pour beaucoup un handicap de taille. Faire du gaspillage une bonne action est possible pour peu que les communes jouent le jeu et rééditent l’expérience lancée dans certaines localités qui a prouvé, d’ailleurs, de l’avis des habitants, leur efficacité, sans pour autant omettre l’importance du tri des vêtements usagés, leur recyclage également, afin de réduire leur impact sur l’environnement. C’est un fait les nappes d’eau, les terres de culture et l’environnement paient, durement les frais de l’industrie du textile et la mode.

Samia D.