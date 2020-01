Commercialisation des produits agricoles : création d’une cellule multisectorielle

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari a ordonné la mise sur pied d'une cellule multisectorielle composée des départements de l'Intérieur, du Commerce, de l'Industrie, de la Formation professionnelle et des acteurs du secteur, pour le suivi du dossier de la commercialisation des produits agricoles.

Présidant, lundi dernier, une réunion de travail au siège de son département ministériel sur les filières agricoles ayant réalisé un développement concret, M. Omari a insisté sur la nécessité de prendre les mesures structurelles indispensables pour faire face à la question de la commercialisation qui est à l'origine de l'instabilité des prix, mettant en avant l'impératif de structurer les filières agricoles.

Le ministre a également évoqué le rôle de l'agriculteur fellah producteur qui prend part à la création de la valeur ajoutée sans qu'il n'en bénéficie véritablement. M. Omari a mis en exergue, aussi, l'importance d'organiser et de structurer les métiers agricoles et de combler les insuffisances qui peuvent être exploitées par certaines personnes qui ne sont pas du métier. S'agissant de l'industrie manufacturière, le ministre a relevé un véritable déficit en matière de disponibilité d'infrastructures de transformation des produits agricoles qui permettent d'accroître et de diversifier l'économie nationale, et ce en dépit des potentialités de production dont recèle le pays. Le Premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'impératif de lever les obstacles qui limitent l'opération d'exportation dont pâtissent les opérateurs économiques, et ce à travers la facilitation des opérations bancaires et l'octroi des crédits inscrits dans le programme d'exportation.

M. Omari a évoqué l'importance de modifier les textes réglementaires relatifs aux coopératives agricoles et l'importance de réduire la durée d'étude des dossiers d'octroi d'agrément, et ce dans l'objectif de les structurer et faciliter les prestations des agriculteurs. Ont pris part à cette réunion, le Secrétaire général du ministère, le chef de cabinet, l'inspecteur général, les cadres centraux, quelques directeurs des services agricoles des wilayas limitrophes, le Secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) ainsi que des représentants du secteur du commerce.