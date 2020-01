Conjoncture : Relancer la machine économique

L’avenir de l’économie algérienne ne peut pas être dissocié d’une dynamique de transition politique, qui devrait à terme, et très rapidement, déboucher sur une sortie de crise. Si sur le plan politique des chantiers de la refondation seront ouverts, à commencer par la Constitution et la construction de fondamentaux garantissant les libertés démocratiques et mettant des pouvoirs réels entre les mains des citoyens pour qu’ils aient dorénavant les moyens d’exercer leur souveraineté ; sur le plan économique, la réflexion doit mettre l’accent, en particulier, sur la transparence financière, le droit de regard du citoyen et de son accès à l’information et sa participation aux projets qui le concernent en premier lieu. Il faut rappeler que depuis la chute du prix du baril de l’été 2014, les autorités ont choisi de ne mener aucune réforme et de financer les déficits abyssaux en empruntant sans limite à la Banque d’Algérie. Cette politique a été menée dans un contexte où le gouvernement n’avait aucun contrepouvoir de surveillance et de contrôle. Les résultats analysés par les experts se sont avérés catastrophiques et renseignent sur les dégâts d’une politique aléatoire dans la gestion de l’économie, dépourvue de cap stratégique. La gestion opaque des finances publiques et le recours à l’endettement public, sans aucune mesure pour rendre soutenables les dépenses publiques, a poussé le pays à une situation très dangereuse, d’où l’urgence pour le prochain gouvernement, qui a hérité de cette situation compliquée, d’apporter des solutions pour éviter le retour au FMI. Pour ce faire, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux en matière de travail, de productivité et de compétences. Il s’agit de relancer l’économie sur de nouvelles bases pour espérer une amélioration de la situation économique. En toute évidence, il est tout indiqué de mettre en place des garde-fous, d’agir en toute transparence et de mettre un terme à une éventuelle recrudescence des actes de prédation. Il convient de noter qu’une perspective de transition démocratique réussie passe inévitablement par la mise en place d’un Etat de droit et d’une gouvernance améliorée, augurant d’un potentiel économique énorme qui serait libéré. Ce potentiel pourra enfin s’exprimer quand les contraintes de gouvernance, de monopoles et de prédation de l’économie rentière seront levées. A cela vient s’ajouter la promotion d’un dialogue social dynamique et inclusif, pour aider les partenaires sociaux à poursuivre les réformes économiques et sociales. Le dialogue peut aider tous les acteurs à s’impliquer dans la relance de la machine économique, chacun dans le domaine le concernant. Sans doute, toute séparation entre dialogue social et développement économique et social ne conduirait qu'à une injustice. Donc l’objectif est d’impulser une nouvelle dynamique consistant à encourager l’investissement susceptible de donner un nouveau souffle au développement socioéconomique. Le gouvernement sera tenu d’adapter les besoins de l’économie du pays aux disponibilités financières et dans la mesure des moyens de l’Etat, mais aussi, de rationaliser l’utilisation des dépenses publiques, et engager la politique budgétaire et fiscale dans un objectif de maintien des fondamentaux, tant au plan économique qu’à celui de la solidarité et de la justice sociale, en apportant des ajustements avec pour objectifs de préserver les acquis sociaux. Le gouvernement devrait également assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes structurelles économiques et financières devant permettre un retour rapide à l'équilibre des comptes publics et de la balance des paiements extérieurs, et initier la mise en œuvre de mesures portant sur une plus grande visibilité dans la gestion budgétaire, la maîtrise de la dépense publique et l’amélioration des recettes de l'Etat, entre autres, par l’optimisation et l’amélioration des instruments de recouvrement de la fiscalité ordinaire. La loi de finances pour 2020 retrace, par conséquent, les éléments censés consolider l’action du gouvernement qui doit poursuivre les efforts pour la croissance et le développement social.

Farid Bouyahia