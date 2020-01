Contrat commercial à travers les supports électroniques : tromperies et problèmes juridiques

Des participants à une conférence nationale organisée, lundi à Boumerdès, se sont accordés sur le fait que le contrat commercial à travers les supports électroniques, dit communément le e-commerce, est sujet à des tromperies et/ou à des problèmes juridiques, eu égard à la nature de l’environnement numérique national et son impact sur le consommateur électronique. «En dépit des nombreux avantages du e-commerce (gain de temps, célérité et publication d’informations commerciales notamment), celui-ci comporte de nombreuses contraintes liées à la sécurité du consommateur, a qui on fait miroiter des avantages fictifs concernant le produit qu’il convoite, et le rend sujet à des supercheries», a souligné Zahia Rabie, maître assistante à l’université de Bouira, dans une communication sur la «protection dissuasive du consommateur électronique face à la publicité commerciale mensongère», animée dans le cadre d’une conférence nationale sur la «Publicité trompeuse et son impact sur le consommateur et le marché». Estimant, en outre, que la protection dissuasive du consommateur de la «communication électronique, ou de la publicité commerciale électronique trompeuse accompagnant des offres de différents produits et prestations sur le net», est une «manière de mettre un terme ou du moins réduire ce type de publicité susceptible, selon elle, d' «altérer le choix des consommateurs et d’impacter négativement sur eux, tout en créant un manque de confiance dans la relation entre les deux parties», a-t-elle soutenu. D’autres intervenants à cette rencontre nationale ont souligné l’importance de la «publicité commerciale en tant que source d’informations», offerte au consommateur, eu égard au fait que le savoir et la connaissance font «désormais partie des droit principaux acquis» par le citoyen. Sachant que la publicité commerciale est également un «facteur essentiel dans toute transaction commerciale, car assurant au public consommateur toutes les informations requises sur une marchandise ou une prestation donnée, et partant, constitue un facteur d’attraction de la confiance du consommateur et de réalisation de gain, pour celui qui propose le produit», ont assuré nombre d’intervenants, à l’occasion. Parmi eux, le Dr Houalef Abdessamad de l’université de Tlemcen et le Pr Sehtali Hamida de l’université de Bouira, qui ont estimé que «la grande ouverture du marché est à l’origine de la prolifération de la publicité trompeuse». Laquelle a contraint, selon eux, le législateur à intervenir pour y mettre un terme et protéger le consommateur, car considéré comme le «maillon le plus faible» dans ce domaine. Ils ont cité, parmi les images les plus saillantes de la publicité trompeuse, le fait de fournir des informations erronées sur le produit, notamment à propos de ses composants, et de son pays d’origine, tout en fournissant des photos trompeuses, avec l’usage de sons fictifs, dans le but d’attirer le plus grand nombre possible de consommateurs. La manifestation a été organisée par la Chambre de commerce et d’industrie «Sahel», en coordination avec l’université de Boumerdès, et la direction locale du Commerce de la wilaya, sous le signe «Pour un marché libre et une concurrence loyale».