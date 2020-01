«Un jour, tu comprendras», de Meriem Guemache : Le vécu poignant d’une femme-courage

Tel que lu en quatrième de couverture, «le présent ouvrage relate, sous une forme romancée, les principales étapes du parcours tumultueux, dramatique et chargé d’émotions de Fadhma Aïth Mansour. Il se veut un hommage à la femme et à la mère qui a su, au prix d’un courage et d’une combattivité admirable, faire face aux épreuves et obstacles que la vie ne lui a pas ménagés. Un hommage également à l’écrivaine et poétesse kabyle qu’elle était, dont le message, empli de leçons de sagesse et d’enseignement puisés dans le fonds culturel ancestral, mérite d’être sauvegardé» (Extrait de l’avant-propos de l’auteure).

Ceci pour la présentation de l’ouvrage. Reste maintenant le contenu. Contenu dont on se souvient en avoir déjà eu, il y a quelques années de cela, un aperçu assez étoffé à travers une édition antérieure. Cela dit, l’auteure du présent ouvrage, Meriem Guemache, a eu l’ingénieuse idée de romancer la biographie de Fadhma Aïth Mansour. Ce qui, au finish, en donne une lecture des plus digestes, voire des plus agréables. Cela permet surtout au lecteur, qui en aborde la lecture pour la première fois, de mieux s’imprégner des différentes péripéties d’un parcours singulièrement tumultueux : celui d’une femme qui, dès son enfance

- déjà !-, a du subir les pires turpitudes émanant de son entourage d’abord familial, ensuite de celui des voisins de quartier, enfin celui de tout le village où elle est née et a grandi jusqu’à son adolescence.

Et quelle serait la raison ? Tout simplement parce qu’elle fut enfant naturelle et chrétienne… C’est cette forme-là d’excommunication qui a fait sans doute le plus de mal à Fadhma Ait Mansour Amrouche et à ses enfants. Pourtant, c’est l’une des premières femmes à avoir obtenu en 1890 son brevet élémentaire dans toute la France métropolitaine et coloniale. Lettrée, elle l’était, mais on retiendra d’elle, malgré tout, qu’elle fut «enfant naturelle et chrétienne».



Une femme d’exception qui a souffert le martyre dans une Kabylie prude et bigote…



Toujours est-il que c’est aussi cette mère au caractère trempé qui a forgé chez ses enfants -Jean El Mouhoub et Marguerite Taos- une «grande force créatrice». Une femme d’exception qui a souffert le martyr dans une Kabylie prude et bigote qui malheureusement laisse peu de place aux femmes déclassées socialement. D’ailleurs Jean El Mouhoub Amrouche portera en lui comme une plaie jamais refermée et purulente cette excommunication qui a induit l’exil, l’errance intellectuelle. C’est à ce moment qu’il a incité sa mère à écrire «L’Histoire de ma vie» qui, avec «La colline oubliée» de Mouloud Mammeri, furent probablement les plus grandes œuvres réalistes de la littérature algérienne d’expression française. Il voulait qu’elle écrive non pas comme faire un voyage introspectif dans les méandres de ses souvenirs cendreux, ou pour obtenir quelques effets cathartiques, mais il voulait cette œuvre comme témoignage essentiel du destin contrarié de leur famille.

Du coup, le titre de l’ouvrage -«Un jour tu comprendras»-, trouve toute sa signification dès la page 17, lorsque toute petite, Fadhma, ne comprenant pas pourquoi les enfants du quartier refusaient de jouer avec elle et passaient leur temps à la brocarder, ne cessait de harceler sa mère Aini de questions plutôt embarrassantes, dans le genre «- Fille de «hram», bàtarde…c’est quoi ces mots maman?». Ce à quoi sa mère Aini se contentait de répondre : «Cesse de me poser toutes ces questions. Un jour, tu comprendras». Alors, on n’insistera jamais assez sur la lecture de cet ouvrage qui relate l’histoire poignante d’une femme blessée à plusieurs titres par le poids de l’histoire, les contraintes sociologiques et religieuses ; et, pour tout dire, les avatars de la vie qui ont fait subir ce sort inédit aux

Amrouche.

Un jour tu comprendras,

Biographie romancée de Fadhma Aïth Mansour Amrouche de Meriem Guemache

Casbah Editions, Alger 2019, 224 pages.



Kamel Bouslama