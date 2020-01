Grand angle : Mise à nu

Alors que beaucoup espéraient que 2019 verrait, à défaut d’un règlement définitif du conflit libyen, tout au moins l’amorce d’un dialogue inclusif entre les belligérants libyens, ce qui permettrait à la solution politique souhaitée par la communauté internationale d’avoir droit de cité, l’année s’achève sur une complexification sans pareille mesure depuis 2011. Une nouvelle situation qui fait craindre le pire pour la Libye, les pays voisins et ceux qui, d’une façon ou d’une autre, seront forcément impactés par ce qui se passe dans ce pays convoité pour ses richesses. Les pays membres de la Ligue arabe, réunis dans l’urgence mardi dernier au Caire, ont exprimé

«leur forte inquiétude face à l'escalade militaire qui aggrave encore davantage la situation en Libye et menace la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région tout entière». Leurs délégués permanents ont également fait part de «leur refus et souligné la nécessité d'empêcher toute ingérence qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes terroristes étrangers». Pourtant, force est de souligner que cette réaction de l’organisation panarabe, comme du reste c’est souvent le cas, ne changera rien au problème. Car, et ce depuis longtemps, la Ligue est dépassée par les évènements et les décisions qui engagent présentement la Libye sont prises ailleurs, là où se trouvent les vrais maîtres du jeu. Impuissante face à la détermination des puissances régionales et mondiales d’en découdre via les frères libyens complaisants, la Ligue ne peut que constater les conséquences de son incapacité. Le feu vert que donnera sans nul doute aujourd’hui le Parlement turc pour le déploiement de soldats turcs en Libye, pour y soutenir le gouvernement d'union nationale (GNA) de Tripoli, ne manquera pas d’ajouter un autre élément de complexification au conflit libyen. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui a vu tous ses efforts réduits à néant en raison des immixtions de capitales, qui pourtant affirment le soutenir et appuyer le processus onusien, ne peut que regretter «l'internationalisation du conflit, son extension territoriale, notamment au niveau maritime, et aussi l'escalade militaire proprement dite». Salamé est toutefois conscient que la concurrence féroce entre les puissances fait que la recherche de la solution politique ne sera pas plus la priorité de l’ensemble des acteurs libyens et étrangers. Chacun œuvrera pour ses intérêts qui sont loin de ceux du peuple libyen. Une situation qui conforte ceux qui n’ont eu de cesse d’affirmer que le chaos en Libye est programmé car il sert en vérité de prétexte pour la mise en œuvre de plans aux desseins bien arrêtés.

Nadia K.