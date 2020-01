Palestine : 149 Palestiniens tués en 2019

Cent-quarante-neuf Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en 2019, principalement dans la bande de Ghaza, a déclaré un organisme palestinien. Le nombre de Palestiniens victimes de tirs d'armes à feu ou de bombardements israéliens en 2019 s'élève à 149, dont 112 habitants de la bande de Ghaza et 37 habitants de Cisjordanie, a indiqué Mohammed Sbeihat. La majorité de ces Palestiniens décédés étaient au début une vingtaine, a-t-il dit, ajoutant que les autorités israéliennes retenaient toujours les corps de 15 d'entre eux par mesure de punition pour leurs familles. «Le nombre d'enfants tués s'est élevé à 33, ce qui représente environ 23 % du nombre total de morts, et une augmentation de 5 % par rapport à 2018», a précisé M. Sbeihat. Au total, 12 femmes palestiniennes ont été tuées par les tirs israéliens, a-t-il ajouté. «Le mois le plus meurtrier de l'année a été le mois de novembre, au cours duquel 44 Palestiniens ont été tués», selon M. Sbeihat. Au cours des cinq dernières années, 807 Palestiniens ont été tués par Israël, avec une moyenne de 161 par an, selon cet organisme palestinien.



La mosquée Al-Aqsa, autre lieu de tensions



Un total de 29.610 colons ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa en 2019, a indiqué le directeur général du département du Waqf islamique, Azzam Khatib.

Tous les indicateurs et données indiquent une hausse des violations contre la mosquée

Al-Aqsa et ses environs au cours de cette année, a précisé M. Khatib dans un communiqué publié mardi, ajoutant que ces abus sans précédent portent atteinte au statut historique et juridique d'Al-Aqsa. Il a, à cet égard, mis en garde contre «la volonté des forces d'occupation de faire de la cause de la mosquée Al-Aqsa un moyen de réaliser des acquis politiques et des propagandes électorales propres à des individus et groupes inconscients des dangers de leurs actions provocantes».

Il a, en outre, fait part de la détermination du

Département du Waqf islamique à faire face à toutes les violations contre la Mosquée Al Aqsa, appelant le peuple palestinien à resserrer les rangs pour faire face à toutes les intentions malsaines envers cette mosquée.

R. I.