escalade des ingérences étrangères en Libye : Ghassan Salamé s'inquiète

Le chef de la médiation onusienne pour la Libye, Ghassan Salamé, a exprimé son inquiétude face à la «nette escalade» des «ingérences étrangères» dans la crise que traverse ce pays, regrettant le fait que le Conseil de sécurité de l'Onu n'a toujours pas de résolution appelant à un cessez-le-feu après neuf mois d'agression contre la capitale Tripoli.

Dans un récent entretien au quotidien Le Monde M. Salamé pointe «l’intensification des ingérences étrangères» autour de l'attaque contre Tripoli – commencée en avril – depuis que l'officier à la retraite Khalifa Haftar tente de s'emparer de la capitale libyenne, où siège le gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU, et face à laquelle la communauté internationale s’est révélée «impuissante». À une question, le conflit libyen est-il en train de s’internationaliser ? L'émissaire de l'Onu a expliqué qu'«il s’agit d’une nette escalade du conflit. Les dernières semaines ont été marquées par une aggravation de cette ingérence extérieure». «Je suis désappointé, déçu, blessé qu’après neuf mois de combats à Tripoli, nous n’ayons toujours pas de résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu. Tout cela fait que les ingérences extérieures se multiplient et s’aggravent», a-t-il ajouté. À propos de l'embargo sur la livraison d'armes à la Libye décrété par l'Onu en 2011, et questionné sur l'«impuissance» du Conseil de sécurité à le faire respecter, M. Salamé a répondu :

«Il n’y a pas que des acteurs régionaux qui violent cet embargo (sur les armes), il y a aussi des membres du Conseil de sécurité». Par ailleurs, les Forces libyennes de rassemblements nationaux ont affirmé leur rejet de toute ingérence étrangère dans le pays, la considérant comme «une violation de la souveraineté» d'un Etat indépendant et membre des Nations unies et d'organisations continentales et régionales, ont rapporté, hier, des sources médiatiques.

Dans un communiqué adressé au Secrétaire général de l'ONU, présidents des Représentations des Etats membres permanents au Conseil de sécurité, membres de l'Union européenne (UE), Secrétaire général de la Ligue arabe, président de l'Union africaine (UA) et le Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe (UMA), les Forces de rassemblements nationaux «ont affirmé leur refus de toute ingérence étrangère car constituant une violation de la souveraineté d'un Etat indépendant et membre des Nations unies et d'organisations continentales et régionales», en référence à la déclaration du président turc faisant part de son intention d'envoyer une force militaire en Libye.

«Cette ingérence constitue une menace dangereuse à la paix et la sécurité internationale», ont-elles souligné, ajoutant que «le seul perdant sera le peuple libyen ainsi que les richesses de son pays».

La Ligue arabe avait affirmé mardi dernier «son refus et souligné la nécessité d'empêcher toute ingérence qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes terroristes étrangers».