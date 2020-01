Fin du moratoire sur les essais nucléaires nord-coréens : Washington-Pyongyang la guerre des nerfs

Au moment où l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA répercutait, hier, l’annonce du leader, Kim Jong-Un, relative à la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux et promettait une action sidérante contre les Etats-Unis, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, déclarait que les Etats-Unis veulent «la paix, pas l'affrontement».

Cet échange de menaces d’une part et de «bonnes intentions» d’autre part, met en exergue ce nouvel exercice de souffler le chaud et le froid qui marque les échanges entre les deux parties depuis le sommet de Hanoi. Dans un discours aux dignitaires de son parti, Kim Jung-Un s’est même permis de révéler l’existence d’une arme «stratégique» que le monde découvrira sous peu, donnant ainsi plus de consistance à sa déclaration faite en 2018 où il affirmait tout de go que son pays n'aura désormais plus besoin d'essais nucléaires et d'essais de missiles balistiques intercontinentaux. Les déclarations de M. Kim semblent infirmer la diplomatie nucléaire des deux dernières années, le président américain, Donald Trump, évoquant régulièrement la «promesse» que lui aurait faite le leader nord-coréen. Mais les pourparlers entre les deux capitales semblent être dans une impasse depuis l'échec d'un sommet Kim-Trump à Hanoï en février dernier. Tout en mesurant la portée de telles affirmations, le chef de la diplomatie américaine a précisé que Washington veut «continuer à laisser ouverte la possibilité que le dirigeant de la Corée du Nord fasse le choix qui est le meilleur, à la fois pour lui-même et pour son peuple». «Si le président Kim a renié ses engagements pris auprès du président Trump, c'est profondément décevant», a-t-il ajouté. «J'espère qu'il ne suivra pas ce chemin», a-t-il également commenté sur la chaîne Fox. Une affirmation qui peut paraître ferme mais au fond est d’une modération qui cache mal un certain malaise qui règne à la Maison-Blanche. Car si le président Trump a adopté la politique de main de fer dans un gant de velours, les dirigeants nord-coréens n’ont pas affiché une telle «souplesse». Dès le départ, le ton était donné, à savoir abandon des manœuvres militaires avec le voisin du Sud et une mise à terme des sanctions qui frappe l’économie de Pyongyang. Pour certains observateurs américains, Kim Jong-Un joue un jeu géopolitique dangereux. «La Corée du Nord a pour ainsi dire placé un ICBM (missile balistique intercontinental, ndlr) sur la tempe de Donald Trump dans l'espoir d'obtenir les deux concessions auxquelles elle tient le plus : un assouplissement des sanctions et une garantie de sécurité», a estimé M. Kazianis membre d’un Think-Thank US. «Il parie que la menace d'une nouvelle démonstration de sa capacité à frapper le territoire américain avec une arme nucléaire poussera l'Amérique à faire davantage de concessions». Mais pour des analystes, il est peu probable que cette stratégie soit efficace, car il est vraisemblable que Washington répliquera avec «plus de sanctions, une présence renforcée en Asie de l'Est et plus de menaces».

M. T.