Dans la lucarne : Un comportement inexplicable

Le football algérien est arrivé ces jours-ci à engager trois clubs en compétitions africaines, dont deux en Ligue des champions d’Afrique avec l’USMA et la JSK. Le PAC, c’est une première pour lui d’être qualifié en Coupe de la CAF. Il vient d’empocher sa première victoire acquise de haute lutte contre le représentant nigérian d’Enyimba sur le score de (1 à 0). Un résultat suffisant lui permettant de prendre la deuxième place avec 04 pts. Les poulains de Chalot sont ainsi relancés.Ceci dit, on ne peut pas dire la même chose des deux autres représentants algériens que sont l’USMA et la JSK. Les deux équipes sont sur des défaites qui réduisent considérablement leurs chances de se qualifier au prochain tour. Les Usmistes de l’entraîneur, Billal Dziri, n’ont pas réussi à passer l’écueil des Sud- africains de Mamelodi Sundows en se faisant battre par la plus petite des marges (1 à 0). Une défaite qui a mis à nu les difficultés de cette équipe algérienne à trouver ses marques, expliquées par le manque d’expérience de l’équipe. Toujours est-il, avec deux points dans sa «gibecière», on ne peut pas dire qu’il y a beaucoup de choses à espérer, surtout quand elle devra jouer à l’extérieur deux fois de suite. La JSK, pour sa part, est sur deux défaites consécutives face à l’ESTunis et le Rajah de Casablanca sur le score de (2 à 0), une défaite concédée devant une très bonne équipe marocaine nullement contestée. Une fois n’est pas coutume, on n’a pas évoqué l’arbitrage pour justifier la défaite. Au contraire, ce sont les supporters de la JSK qui sont allés voir à l’hôtel le président du club ainsi que les dirigeants pour leur demander des explications après cette défaite qui quelque part diminue de manière drastique leurs chances de remonter au classement du groupe. Avec seulement trois ponts en trois journées, c’est problématique. Des insultes, des vociférations ont été échangées et même des disputes ont éclaté entre le président et des supporters à l’extérieur de l’hôtel. Des vidéos ont été diffusées par les réseaux sociaux. Des scènes qu’on aurait aimé ne pas voir car le football est d’abord du beau jeu, des comportements et de la discipline à respecter surtout à l’extérieur de nos frontières. On n’a pas compris les positions des uns et des autres. Aujourd’hui, chacun porte la responsabilité sur l’autre partie. En football, il y a la victoire et la défaite. Et cela fait partie intégrante du football et personne ne peut changer ça.

Hamid Gharbi