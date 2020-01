Finale du tournoi Radieuse « Hiver-Foot » : Gaïd Salah et Bechar et Tlemcen sacrés champions

C’est dans une ambiance pleine d’émotion et après une minute de silence et la lecture de la Fatiha à la mémoire du défunt moudjahid Ahmed Gaïd-Salah, que s’est clôturé le traditionnel tournoi de proximité « Hiver Foot ». Un hommage a aussi été rendu à l’ensemble de l’Armée nationale populaire par les participants et le grand public fidèle aux évènements de la Radieuse, présents au mini-complexe de proximité Abdelkader Reguig à Maraval. Le président de la Radieuse, Chafi Kada, toujours aussi actif, accompagné de Lakhdar Belloumi, Hansal, Foussi, Benzerga et le représentant de Mobilis, ont honoré les lauréats de ce 20e rassemblement de la jeunesse, à savoir le Wifak de Bechar en catégorie minime, la formation du Nasr Mohammadia (Mascara) en benjamins, celle d’El Hassi (Oran) chez les U23 et l’équipe de Beni S’Nouss (w. de Tlemcen) en vétérans, en leur remettant les coupes, les médailles et des cadeaux de valeur. Ces lauréats ont remercié les dirigeants de la Radieuse, pour l’accueil chaleureux et la parfaite organisation de ce tournoi qui a créé un climat de fraternité et d’amitié entre les participants, dans un climat de fair-play et de saine compétition.

La Radieuse a multiplié ses actions de proximité et de solidarité en faveur de la jeunesse, tout au long de l’année 2019 qui a été une réussite totale. Cela est tout à l’honneur des sacrifices, du savoir-faire et de l’amour du travail bien fait dont font preuve les dirigeants de l’association Radieuse;