Ligue Une (mise à jour de la 6e journée), USM Alger – Paradou AC : équilibré

Le Paradou Athletic Club, second relégable, entame la saison par un derby face à l’USM Alger. C’est la première confrontation d’une série de quatre matchs en retard, que comptent les protégés du coach, Chalô.

Cette rencontre prévue aujourd’hui à 18h45 au stade de Bologhine (Alger) compte pour la mise à jour de la sixième journée du championnat de Ligue-Une. Les coéquipiers de Zorgane, qui ont le vent en poupe depuis quelques journées déjà, abordent cette rencontre avec un bon état d’esprit. Ils sont sur une série de cinq rencontres sans défaite. Pour sortir de la zone de turbulence, les Pacistes veulent prolonger cette belle série et garder, par la même, leur bonne dynamique. La victoire en coupe de la CAF face à Enyimba FC (Nigéria) a fait beaucoup de bien au moral des troupes. «La victoire en Coupe de la Confédération africaine va nous permettre de nous pencher sur la compétition locale avec un bon état d’esprit et beaucoup de sérénité. Nous comptons quatre matchs en retard. On doit bien les négocier pour progresser au classement et nous replacer dans la course au podium. À commencer par le match face à l’USMA qui ne sera pas facile à négocier. D’une part, parce que l’USMA est une équipe coriace ; d’autre part, c’est un derby où tout peut arriver. Il va falloir rester concentré jusqu’au bout et bien appliquer les consignes», a indiqué le technicien portugais, Alexandre Chalô, aux médiax, à la fin de la rencontre de Coupe d’Afrique. De son coté, l’USM Alger n’est pas au meilleur de sa forme au moment de rencontrer l’Athletic. Les protégés du coach Dziri reste sur deux défaites consécutives face à l’USMBA et au Sundowns Mamelodi. Dans une position peu confortable, à deux points seulement du premier relégable, les camarades de Zemmamouche veulent absolument se ressaisir. Pour rappel, l’USM Alger compte trois matchs en retard. Face au Paradou, les Rouge et Noir se disent déterminés à vaincre pour améliorer leur position au classement. «Il est vrai que la défaite, à domicile, en Coupe d’Afrique nous a fait mal. On voulait gagner pour garder nos chances de qualification intactes. Cela dit, la compétition nationale est différente. Nous sommes conscients qu’il faut remporter nos matchs retards pour essayer de revenir dans la course au podium. Face à une bonne équipe du PAC, on s’attend à un match difficile. On doit bien le gérer et surtout minimiser les erreurs. On est déterminé à gagner pour retrouver notre bonne dynamique du début de saison», a indiqué à la presse, le latéral gauche, Cherifi. À noter que les protégés de Dziri seront diminués par l’absence de l’international, Ellafi, toujours en désaccord avec son club pour salaires impayés, et

Zouari et Koudri souffrent de blessures.

Redha M.