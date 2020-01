11 morts et 30 blessés dans des accidents de la circulation en 24 heures

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Ghardaïa avec six morts et un blessé suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenu sur la Route national RN33 au niveau de la commune d'El Grara, précise la même source, ajoutant qu'un autre accident grave a été enregistré à Biskra ayant fait trois morts suite à une collision entre deux véhicules légers sur la RN46, au niveau de la commune d'El Aghrous, dans la daïra de Foughala. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour porter assistance à 24 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe bains à Constantine, Djelfa, Tlemcen, M'Sila, Tébessa et Bouira, dont une a succombé à Sétif, ajoute la même source.

