GÃ©nÃ©ralisation du sac papier : 700 boulangeries identifiÃ©es

Près de 700 boulangeries ont été identifiées dans la wilaya d’Alger pour lancer la campagne de généralisation de l’utilisation du sac papier dans une première opération pilote, a indiqué hier un communiqué du ministère du Commerce.

A cet effet, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé hier une réunion consacrée à la campagne de généralisation de l’utilisation du sac papier, lancée lors de l’inauguration de la Foire de la production algérienne (FPA-2019), en parallèle avec la campagne sur le gaspillage du pain, a précisé le ministère.

Cette rencontre a vu la participation des différents acteurs concernés dont des producteurs d’emballage, des minotiers, des associations professionnelles et de protection de consommateurs, pour définir les mécanismes de mise en œuvre de cette campagne «qui débutera à titre d’opération pilote à Alger», a souligné le communiqué.

Cette opération devrait concerner dans un premier temps près de 700 boulangeries identifiées pour son lancement, a indiqué la même source.

«Cette démarche progressive et inclusive sera généralisée sur le territoire national après évaluation de l’opération pilote», souligne le ministère, ajoutant que l’ensemble des parties prenantes ont marqué «leur engagement et leur adhésion pour réussir cette campagne d’intérêt national».

En appui à cette opération, un programme spécial de médiatisation sera défini avec l’ensemble des partenaires et lancé à travers les différents organes de presse et les réseaux sociaux.