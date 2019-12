RÃ©union du bureau de l'APN : Examen des questions orales et Ã©crites

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) s'est réuni, hier sous la présidence de Slimane Chenine, pour examiner les questions orales et écrites déposées à son niveau, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. A l'entame des travaux, les membres du bureau ont récité la "Fatiha" à la mémoire du défunt général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a précisé la même source. A cette occasion, le bureau a adressé ses félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance que le peuple algérien a placée en sa personne, exprimant sa disposition à coopérer pour réaliser les ambitions et aspirations du peuple algérien. Après avoir abordé l'ordre du jour, le bureau de l'APN, qui a annoncé la vacance du siège d'un député, a examiné les questions orales et écrites déposées à son niveau et décidé de les transmettre au gouvernement, car remplissant toutes les conditions juridiques requises. Le bureau a également examiné une demande émanant de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle pour l'organisation de visites sur terrain et des journées d'études, outre l'examen de questions d'ordre administratif.