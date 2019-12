Communication institutionnelle : RÃ©organisation et rÃ©habilitation

Après la désignation d’un nouveau Premier ministre chargé officiellement de constituer et composer la future équipe gouvernementale, le chef de l’Etat procède à la nomination d’un ministre-conseiller à la communication et porte-parole de la Présidence de la République. Une nouveauté qui tranche significativement avec l’ancien système de gestion d’un volet extrêmement important dans la conduite des affaires de l’Etat.

Cette nomination renseigne amplement sur la place et le rôle de la communication dans le programme du président de République, entré en vigueur au lendemain de son investiture solennelle et officielle.

En instituant officiellement un poste de ministre-conseiller en charge de ce volet stratégique, le chef de l’Etat vient, en vérité, de réhabiliter grandement la communication institutionnelle en la plaçant au centre du dispositif du gestion des affaires publiques. Cette nouvelle structure rétablie, et réhabilitée au niveau de la présidence, est ainsi appelée à jouer un rôle central dans la diffusion, la sensibilisation et la vulgarisation de l’information crédible et utile à offrir aux citoyens en temps réels.

La réorganisation de ce secteur constitue à coup sûr une urgence et une priorité prise en charge par la plus haute institution du pays, comme l’attestent les premières mesures décidées par le président de la République. Ces décisions et actions engagées rapidement visent, à vrai dire, à répondre aux besoins des citoyens qui aspirent à accéder à des informations exactes, vérifiées et crédibles à travers le canal officiel et éviter de suivre les rumeurs et les informations approximatives et trompeuses.

En dotant la première institution du pays d’une telle fonction, ministre-conseiller à la communication et porte-parole, longtemps éclipsée dans les organigrammes de cette haute institution, le premier magistrat du pays redonne vie à la communication institutionnelle à laquelle il donne statut et mission. Une structure qui jouera un rôle important et prépondérant dans la stratégie nationale de gestion des affaires de l’Etat. Cette action montre de manière claire et tranchée l’attention qu’attache le chef de l’Etat au secteur de la communication, considéré comme une des passerelles entre les gouvernants et les citoyens. Ce secteur va certainement et forcément connaître dans un proche avenir de grandes mutations et transformations pour l’adapter et le préparer aux défis et enjeux qu’impose la conjoncture nationale et internationale. Il est surtout attendu sur sa participation effective et positive dans le processus d’édification de la nouvelle Algérie et contribuera grandement au renforcement et la consolidation de la démocratie dans notre pays. La réhabilitation et la réorganisation de la communication et l’information s’est imposée comme une nécessité et une urgence pour permettre à ce secteur névralgique de jouer son rôle et remplir pleinement sa mission. La nomination d’un ministre-conseiller à la communication et porte-parole de la présidence de la République est intervenue quelques jours seulement après le communiqué rendu public par la première institution du pays qui a apporté des précisions utiles et nécessaires sur le canal incontournable de diffusion de l’information officielle. Par cet acte, la plus haute autorité du pays recadre la question pour éviter les rumeurs et la propagation de la fausse information qui pourrait tromper le citoyen. Désormais, toutes les décisions et annonces officielles diffusées par la présidence de la République et les autres institutions de l’Etat passent par le canal de l’agence Algérie presse service (APS). Le cadre est clairement et définitivement tracé pour mettre fin à certaines pratiques qui nuisent sensiblement à la communication institutionnelle et au secteur tout entier. La gestion et la diffusion de l’information et la communication institutionnelle est incontestablement le premier volet a faire l’objet de réorganisation et de clarification au niveau de la première institution de la République. Par mesures significatives, le chef de l’Etat a montré tout l’intérêt et la place qu’il compte accorder à un secteur névralgique et stratégique dans sa politique de réformes. Une méthode qui privilégie l’objectivité, la transparence et la crédibilité de l’information offerte au citoyen dans un monde où la communication est dominée par les rumeurs, les fausses informations et fake news dont les dégâts sont énormes. La nouvelle démarche préconisée dans ce domaine rompt désormais avec les pratiques anciennes qui ont éclipsé la transparence, l’objectivité la crédibilité et la véracité des faits. Désormais et conformément au droit du citoyen à l’information, tout passera par les canaux officiels et institutionnels pour informer le peuple sur toutes les décisions et activités de l’Etat.

M. Oumalek