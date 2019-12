Abderazak Makri lâ€™a affirmÃ© : Â« Le MSP favorable au dialogue Â»

Estimant que «le dialogue est la seule voie pour une sortie de crise», le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderazak Makri, a affirmé, hier à Alger, que sa formation «participera au dialogue» proposé par le président de la République.

M. Makri, dans une analyse de la situation générale qui prévaut actuellement dans le pays, a indiqué avoir constaté plusieurs changements, notamment avec «le recul des partis et organisations de masse, sur lesquelles l’ancien régime a trouvé un appui politique pour exercer son hégémonie». Ce recul offre, selon lui, «l’opportunité pour un renouveau de la classe politique, l’émergence de nouveaux acteurs et l’alternance transparente». Néanmoins, celui-ci mettra en garde contre l’émergence «d’une nouvelle caste clientéliste qui fera dans l’opportunisme».

Les changements, selon le chef du MSP, sont dus notamment, à «une prise de conscience politique plus grande au sein de la population». Aussi, il estimera que ce haut niveau de conscience politique «va impulser les acteurs et partis politiques à élever la barre de ses exigences et revendications politiques». Le président du MSP a, en outre, annoncé que sa formation «affiche sa disposition à adhérer au processus de dialogue et à contribuer aux réformes». Makri considère que «les facteurs qui ont empêché l’amorce d’un dialogue ne sont plus là», citant «le départ des trois ‘‘B’’ exigé par le Hirak comme préalable». Pour M. Makri, le mouvement populaire a permis de remettre en cause beaucoup de principes considérés jusque-là, comme des constantes politiques, et a réalisé des avancées considérables sur la scène politiques.

D’un autre côté, il estime que le Hirak n’a pas réalisé tous ses objectifs car, dit-il, «il a été pollué par des interférences idéologiques», avant de nuancer ses propos en soulignant qu’ «il y a au sein du Hirak des gens sincères aptes à le représenter dans le dialogue national».

Dans son analyse, M. Makri considère que «le processus de changement n’est pas encore achevé», de ce fait, soutient-il, «le Hirak doit se poursuivre et d’accompagner les réformes, afin de maintenir un rapport de force qui garantisse l’intérêt général, et concernant la présidentielle du 12 décembre dernier, M. Makri a indiqué que son parti reconnaît qu’«une partie des citoyens a voté pour Abdelmadjid Tebboune», ajoutant qu’étant «le président de tous les Algériens, il se doit de s’ouvrir à toutes les tendances», a-t-il ajouté. A ce propos, il dira que «nous allons travailler avec le Président comme nous avons travaillé avec les autres présidents, en tant que parti d’opposition». Et d’ajouter que «s’il agit correctement nous le soutiendrons, s’il se trompe nous le conseillerons».

Le chef du MSP saisira l’occasion pour formuler le souhait de voir «se concrétiser des mesures d’apaisement, entre autres la libération des détenus du Hirak, ainsi que la liberté de la presse et d’expression».

M. Makri n’a pas manqué de signaler que le nouveau président «fera face à des défis économiques et sociaux importants». Des défis qui peuvent, selon lui, «engendrer des mouvements de contestations et ouvrir la voie à l’opposition».

S’agissant des efforts pour la formation du nouveau gouvernement, M. Makri a révélé que son parti n’a pas été consulté. Il indiquera, par ailleurs, que la position du MSP vis-à-vis de l’équipe qui constituera le prochain gouvernement «sera la même que celle qu’il adopte vis-à-vis du Président».

M. Makri a précisé que «la nouvelle équipe gouvernementale fera aussi face à une situation internationale difficile, avec différents dangers dans la région».

Le président du MSP a saisi, par ailleurs, l’occasion pour déclarer que l’inhumation du défunt chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah «a été la parfaite illustration de la cohésion entre le peuple et l’ institution militaire».

S’agissant de la crise en Libye, M. Makri a expliqué que son parti adoptera «la même position de l’État algérien qui soutient le gouvernement d’Al Sarraj reconnu par la communauté internationale».

Tahar Kaïdi