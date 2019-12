Constitution du gouvernement : compÃ©tences et jeunesse

A la lumière du profil du nouveau Premier ministre, nommé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les observateurs s’attendent à un gouvernement plutôt en mode technocrate, loin des sensibilités politiques, comme cela a été le cas dans un passé récent.

L’on se souvient à ce propos de la forte présence dans les précédents Exécutifs des ministres FLN et RND notamment, considérées longtemps comme étant les premières forces politiques du pays. Avec un régime semi-présidentiel, la constitution du gouvernement passait inévitablement par les jeux d’alliance, voire de marchandage partisan. Ce qui n’est, semble-t-il, plus le cas désormais.

Abdelaziz Djerad va sans doute puiser sur des compétences académiques et surtout sans appartenance politique, des cadres issues de la société civile et des universitaires, de préférence jeunes, comme l’a promis le président de la République, quelques heures après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 décembre. «Il va y avoir des surprises, je peux vous l’assurer. Vous allez voir pour la première fois de l’histoire de l’Algérie des jeunes ministres, hommes et femmes, âgées de 26 ans et 27 ans», avait annoncé M. Tebboune aux Algériens. Les citoyens attendent donc un gouvernement jeune et consensuel, des visages en adéquation avec les aspirations du peuple, nées avec le mouvement populaire du 22 février.

Déjà, la nomination de Djerad, enseignant universitaire et académicien, à la tête du gouvernement constitue, selon les analystes politiques, un signal positif sur les intentions du premier magistrat du pays. Il serait, de ce fait, peu probable de voir Djerad nommer des ministres issue de partis politiques que la majorité des Algériens accusent de «haute trahison» à la nation, après avoir été des soutiens inconditionnels au régime déchu et complices de la situation lamentable dans laquelle se retrouve aujourd’hui le pays. Il est aussi attendu que ce premier gouvernement de l’ère de Tebboune soit inclusif et interactif avec le ‘‘Hirak’’ pour faciliter sa mission et travailler dans le calme et la sérénité. L’objectif étant de tenter de trouver les solutions aux nombreux problèmes que rencontrent l’Algérie et, par la même, remettre le pays sur de bons rails, même s’il est clair que la mission est loin d’être une sinécure. Aussi, le gouvernement doit être au diapason des orientations du président de la République et du Premier ministre. Cela ne signifie pas néanmoins que l’Exécutif de Djerad doit être composé exclusivement de technocrates. Les observateurs n’écartent pas dans cet ordre d’idées la présence de ministres partisans issus de formations politiques qui ne sont pas impliquées dans la crise actuelle. L’autre curiosité est de savoir si le nombre de départements ministériels sera réduit, ce qui suggère la création de super-ministères regroupant plusieurs portefeuilles comme indiqué par le président de la République lors de l’inauguration de la foire de la production nationale.

Certains observateurs prévoient, par ailleurs, le retour des secrétariats d’Etat qui disposent de moins de pouvoir et de prérogatives et sont, généralement, sous l’autorité directe du Premier ministre.

S. A. M.