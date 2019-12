SÃ»retÃ© nationale : Formation Ã  la prÃ©vention mÃ©dicale

Un séminaire régional de formation sur la prévention médicale au sein de la Sûreté nationale a été organisé hier au profit des médecins de ce corps de sécurité exerçant dans les régions centre et sud, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Le séminaire qui a vu la participation d’experts, spécialistes et cadres de la DGSN a été marqué par la présentation de «plusieurs interventions axées principalement sur les horizons de la gestion de la médecine du travail et de la prévention contre les risques professionnels, outre la prise en charge sanitaire des effectifs par l’activation de nouveaux mécanismes pour l’amélioration de l’hygiène, la préservation de l’environnement, la promotion de la santé, la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles des policiers et la garantie d’un service sanitaire de proximité au profit du citoyen», a précisé la même source.

Affirmant que «cette manifestation procède de l’intérêt accordé par la DGSN à la promotion du système sanitaire au sein de la police et à la prise en charge sociale et sanitaire de son personnel, leurs ayants droits et même les retraités», la même source relève que «cet espace constitue une occasion pour les spécialistes et médecins relevant de la Sûreté nationale en vue d’échanger les expertises et les expériences et d’enrichir leurs connaissances en matière de médecine préventive et de travail avec leurs homologues des autres secteurs». Abrités par le centre de formation technique continue sis à la direction de l’Administration général à Hydra (Alger), les travaux de ce séminaires ont été lancés par le directeur de Santé, de l’action sociale et des sports, au nom du directeur général de la Sûreté nationale.

La DGSN compte organiser, dans les jours à venir, deux séminaires régionaux de formation au profit des médecins de la Sûreté nationale des régions : Ouest, sud-ouest (Oran), Est et sud-est (Annaba).