Saisies records dâ€™armes sur la bande frontaliÃ¨re : lâ€™efficacitÃ© des plans prÃ©ventifs

Les importantes saisies d’armes de guerre dans des caches au niveau des zones frontalières, notamment à l’extrême sud du pays, démontre clairement l’ampleur des menaces sécuritaires qui pèsent sur l’Algérie, comme l’affirment les experts dans le domaine de la sécurité.

Ces résultats démontrent, néanmoins, l’efficacité des plans préventifs appliqués sur le terrain, grâce aux efforts fournis par les différentes forces déployées le long de la bande frontalière, mettant ainsi en «échec la stratégie de certaines parties internationales et régionales qui tentent de tirer profit du phénomène du terrorisme dans le Sahel pour asseoir leur influence dans la région, pérenniser leur présence et poursuivre leur œuvre de pillage de ses ressources», selon l’ANP. De ce fait, la sécurisation des frontières demeure le souci permanent et majeur du Haut commandement de l’ANP. Hier, le chef d’état-major de l’ANP par intérim, le général major Saïd Chanegriha, a affirmé, lors d’une réunion tenue dans un contexte sécuritaire régional particulier marqué, notamment par la crise en Libye, que l’Armée reste mobilisée au service de la patrie. «Nous ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels quelles que soient les circonstances, et nous ferons toujours face aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale». Dans ce cadre, le Haut commandement de l’ANP ne cesse de rappeler sa démarche, mise en œuvre il y a six années, face au groupe terroriste qui s’était infiltré depuis les frontières sud-est pour attaquer le complexe gazier de Tiguentourine, «a prouvé le haut niveau de professionnalisme atteint par les forces armées et leur détermination à contrecarrer toute tentative visant à ébranler la stabilité de notre pays».

Il a également démontré à travers une étude que «l’ANP a enregistré de grandes avancées sur le plan de l’aspiration constante à l’acquisition des facteurs de force dissuasive dans le cadre du système de défense et qu’elle est au diapason de l’importance de ses missions constitutionnelles».



Une démarche préventive



A ce propos, outre les moyens ultramodernes et équipements sophistiqués mis en place au niveau des frontières et la formation des éléments, le Haut commandement de l’ANP s’est doté d’un système de veille sécuritaire, considéré aujourd’hui, comme «une référence pour les divers services de sécurité des pays avancés». Des analystes et stratèges s’accordent pour mettre en exergue le bon fonctionnement du système de veille sécuritaire et opérationnelle en Algérie, «reconnaissant que la stratégie sécuritaire algérienne a atteint un haut niveau d’efficacité de par la qualité et la nature des opérations sécuritaires et de renseignement conduites par les éléments de l’ANP aux frontières, particulièrement celles du Grand Sud », a indiqué une étude sur ce système publiée par la revue El Djeich. La veille stratégique dans son sens global nécessite d’être conscient de toutes les mutations et d’en faire une lecture juste et correcte, de connaître leur portée et de leur influence sur le cours des évènements et leur évolution, «à travers l’adoption d’une démarche préventive à laquelle l’ANP accorde une grande importance via des plans opérationnels et sécuritaires mis en place pour qu’elle soit en mesure d’accomplir pleinement sa mission sur le terrain et enregistrer ainsi des résultats positifs», a précisé l’étude. Les bilans opérationnels prouvent également l’efficacité de la stratégie adoptée par l’ANP, qu’il s’agisse de l’action sur le terrain, grâce à un travail efficient de renseignement qui précède l’opération militaire à l’intérieur du territoire pour éliminer les criminels, ou aux frontières, «faisant ainsi échec à la stratégie de certaines parties internationales et régionales qui tentent de tirer profit du phénomène du terrorisme dans le Sahel pour asseoir leur influence dans la région, pérenniser leur présence et poursuivre leur œuvre de pillage de ses ressources», a soutenu l’étude en question. De ce fait, le Haut commandement de l’ANP a assuré que l’action de l’institution militaire est permanente et continue, tout en veillant à ce qu’elle soit au diapason du degré des menaces.



L’axe frontalier, une priorité



Le deuxième axe sur lequel s’articule cette approche est l’axe frontalier où l’action a également été couronnée de succès. Selon cette étude, «plusieurs unités militaires, à travers différents postes frontaliers, ont réussi à éliminer des groupes armés et récupérer des armes de différents types ainsi que de grandes quantités de munitions. Ce qui révèle que les plans préventifs appliqués sur le terrain au niveau des régions frontalières ont été d’une grande efficacité, et ce, grâce aux efforts fournis par les différentes forces déployées le long de la bande frontalière

Neila Benrahal