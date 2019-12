Le PDG de Naftal Ã  SÃ©tif : La capacitÃ© de stockage sera doublÃ©e

«La capacité de stockage des carburants sera doublée et passera d’une autonomie de 15 à 30 jours conformément à l’objectif qui a été fixé par le gouvernement. «C’est ce qu’a indiqué Harchaoui Belkacem, le PDG de Naftal, à l’issue de la visite d’inspection qu’il a effectuée hier à El Eulma sur le grand projet d’extension des capacités de stockage de carburants et d’emplissage des GPL.

Un constat positif qui atteste en fait des investissements d’envergure consentis par l’Etat dans la réalisation et l’extension de tels centres de stockage régionaux à la fois sensibles et stratégiques et les perspectives qui sont offertes dans le cadre de la réalisation ou l’extension de telles infrastructures.

A El Eulma, où il s’est rendu, accompagné de Mohamed Belkateb, le wali de Sétif, le directeur général de Naftal n’a pas manqué de s’enquérir de visu de la situation qui caractérise actuellement ce centre de stockage de produits pétroliers et relever avec satisfaction les avancées qui prévalent dans l’extension d’une telle réalisation qui s’étale sur une canalisation de 110 km, MP 16 pouces, entre Skikda et El Eulma en passant par El Khroub.

Une réalisation hautement importante qui permettra de doubler les capacités de stockage du centre d’El Eulma dont l’extension sera réceptionnée dans le courant du premier trimestre 2020 avec une capacité de stockage qui sera doublée et passera ainsi de 60.000 m3 actuellement à 120.000 m3», dès la réception de ce projet prévue pour le premier trimestre 2020.

Le président-directeur général de NAFTAL ne manquera pas de consacrer l’intérêt nécessaire au centre de stockage actuel, fonctionnel depuis 1989, et s’étale sur une superficie de 19 ha.

Pas moins de 134 agents dont 94 permanents et 40 autres chargés de la sûreté interne veillent au bon fonctionnement du centre, aussi bien dans l’approvisionnement sur une zone d’influence qui s’étale sur les 3 wilayas de Sétif, Bordj Bou-Arréridj et M’sila des 3 wilayas que des 6 stations autoroutières qui lui sont rattachées.

Une visite à l’issue de laquelle le président-directeur général de Naftal prendra connaissance dans les détails des moyens de ravitaillement avec une rentrée moyenne de 3.000 m3/jour, de la source de ravitaillement partie d’El Khroub par wagons, Alger et Berahal pour une capacité de stockage de 60.000 m3 avant la mise en service de l’extension.

Une visite qui sera également marquée par l’inspection du centre d’emplissage de bouteilles de gaz où le PDG de Naftal relèvera une diminution, une mévente de près de 16% entre 2014 et 2019.

F. Zoghbi