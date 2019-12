Olympiades des sciences : Seize projets en compÃ©tition

Seize projets scientifiques dans les domaines de l’astronomie, de l’aviation, de l’écologie et de la robotique ont été présentés par des jeunes de la wilaya d’Alger dans le cadre de la 2e édition des Olympiades des sciences, a annoncé dimanche dernier le directeur du Centre de développement des activités scientifiques des jeunes. Cent jeunes représentant différents clubs, associations scientifiques et maisons de jeunes participent à cet évènement avec 16 projets scientifiques dans les domaines de l’astronomie, de l’aviation, de la robotique et de l’environnement, a indiqué M. Rouina Abdelmoutalib en marge de la 2e édition des Olympiades des sciences qui se tient au palais de la culture Moufdi-Zakaria du 28 au 31 décembre 2019. Un comité scientifique présidé par Dr Hammache El Hocine, directeur de formation en doctorat à l’université de Bouzaréah, et composé de 5 spécialistes en sciences électroniques, mécaniques, communication, environnement et psychologie évalue les différents projets présentés, a précisé M. Abdelmoutalib, relevant que les 3 premières œuvres seront distinguées au terme de cette manifestation. Le comité scientifique a entamé le suivi des œuvres scientifiques présentées, l’examen de leur spécificités et leur évaluation, tout en focalisant, en premier, sur la nature de la catégorie (3 catégories), soit la catégorie des enfants ou étudiants universitaires ou bien la catégorie des jeunes structurés dans des associations, clubs ou non structurés, a affirmé Dr Hammache. L’évaluation reposera, poursuit M. Hammache, sur d’autres critères, à l’instar de la qualité du projet, son importance, son authenticité, le mode de sa présentation, sa défense, sa souplesse, son utilité et s’il est réalisable.

Après avoir pris connaissance des projets présentés, les membres du jury ont émis plusieurs premières observations, essentiellement, ajoute M. Hammache, «le sérieux des participants, avec leurs différentes catégories d’âge».

Le Docteur Abdelhakim Kechnit de l’Ecole nationale supérieure de technologie de Dergana a mis en avant «l’importance des projets présentés et leur lien avec la réalité de développement de l’Algérie», faisant allusion au projet du miroir intelligent, simulateur d’avion, l’intérêt des enfants aux phénomènes physiques, tandis que le Docteur Cherfa Yazid de l’université de Blida, a mis en exergue «l’intelligence des jeunes participants et leur penchant vers les sciences exactes et l’électronique». Une affluence importante de visiteurs a été enregistré au 2e jour des olympiades, notamment des familles et des jeunes, membres des clubs scientifiques et des maisons de jeunes venus des quatre coins de la capitale pour participer aux ateliers organisés au palais de la culture. «L’objectif est de connaître le niveau scientifique des jeunes Algériens», de «créer un espace de concurrence et de découverte» dans les différents domaines de la science et d’«encourager les parents à s’inscrire dans ces clubs pour accompagner leurs enfants», a précisé M. Rouina qui supervise l’organisation de la deuxième édition.

Dans ce contexte, M. Rouina a mis l’accent sur «la nécessité de prendre en charge les jeunes talents», d’«exploiter» les 80 maisons de jeunes de la wilaya d’Alger pour les encadrer et de jeter les passerelles de coopération entre les établissements éducatifs et clubs scientifiques afin d’encourager les étudiants et élèves à s’ouvrir aux sciences et innovations.

Afin de donner une dimension nationale à l’évènement, des associations de Ghardaïa, de Laghouat, de Djelfa et de M’sila ont participé à la manifestation, en attendant de conférer un caractère méditerranéen à horizon 2021 et ce par la participation de la Tunisie, invitée d’honneur de cette année.

Les olympiades de la sciences qui s’inscrivent dans le cadre du programme culturel et de divertissement arrêté par la DJS à l’occasion des vacances d’hiver de l’année scolaire 2019-2020, s’étaleront jusqu’à aujourd’hui et sont ouverts au public de 10h00 à 17h00.