Bechar : Les espaces publics squattÃ©s

Un phénomène récurent et qui ne cesse d’entraver le quotidien des citoyens de la ville de Béchar n’est autre que ce squat des trottoirs et même parfois celui d’une partie de la chaussée, que des commerçants, pour la plupart informels, délimitent avec des cageots vides en guise de stationnement réservé à leurs véhicules ou celui des livreurs. Une situation qui perdure depuis plusieurs mois et ne cesse d’irriter les clients, sans pour autant inquiéter les services concernés. Une virée au niveau du marché le plus fréquenté «Les baraques» ou encore au «marché Bouhlal» devenu le poumon de l’approvisionnement en fruits et légumes, permet aisément de constater cet état de fait et ne peut laisser indifférents ceux qui s’y aventurent pour leurs emplettes, en ayant à jouer des coudes et à se frayer un chemin à travers les tout petit espaces réservés aux passants, si ces derniers ne sont pas le plus souvent envahis.

Ailleurs, c’est sur la chaussée que les piétons doivent circuler, au risque d’être percutés par un véhicule et lorsque l’on peut constater, hormis une augmentation vertigineuse du parc automobile et une étroitesse de l’axe routier, un manque de civisme dans la conduite de certains automobilistes. Bien ailleurs, et au niveau de cet espace commercial que sont Les Baraques, ce sont tout simplement des commerçants légaux qui agissent de la même manière que les marchands illégaux, en occupant carrément une partie de la chaussée réservée à la circulation automobile, entraînant ainsi un blocage de toute circulation routière et piétonne.

Ramdane Bezza