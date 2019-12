Oran : Confirmation de 1.080 travailleurs saisonniers

Après 16 ans d’exercice en tant que saisonniers, pas moins de 1.080 travailleurs ont été fixés dans leurs postes. Une délibération entérinant cette décision a été adoptée par l’assemblée communale de la ville d’Oran, lors de sa 4e session ordinaire.

Selon des sources syndicales, cette démarche intervient en application des directives du gouvernement. Ainsi, l’on croit savoir que cette titularisation a bénéficié en particulier aux employés du secteur de l’hygiène et des agents des services administratifs à savoir que le recrutement au niveau de l’ APC d’Oran a été gelé pendant plus de dix ans. En avril dernier, les responsables de la commune avaient annoncé la titularisation de ces agents saisonniers, après leur recrutement, dans une première phase, en tant que contractuels. Une décision qui fait suite à l’accord accordé par le gouvernement à une demande introduite par la commune d’Oran depuis trois années. Lors d’une visite effectuée par le wali d’Oran, des centaines de travailleurs saisonniers dans les différents secteurs d’activité relevant de la commune d’Oran n’ont cessé d’organiser, depuis des années, des actions de protestation pour faire entendre leur voix et dénoncer la précarité de leur situation socioprofessionnelle qui dure depuis 20 ans.

Dans le même registre il convient de rappeler que le 29 novembre dernier, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Heddam, a annoncé le 29 novembre dernier, la confirmation dans leurs postes de 160.000 jeunes à travers le territoire, recrutés dans le cadre du dispositif DAIP (Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle), avant la fin de l’année.

Il a précisé que la priorité dans cette opération, sera accordée aux travailleurs ayant plus 8 années de travail, dans le cadre du dispositif DAIP. Au total 450.000 jeunes à travers le pays sont concernés par cette mesure. L’opération sera concrétisée progressivement durant les deux années à venir. Comme première étape, une grande tranche de cette régularisation bénéficiera à160.000 jeunes titulaires de contrats de pré-emploi.

Ensuite, 150.000 seront confirmés dans leurs postes en 2020 et 150.000 autres en 2021, selon le ministre du travail.

Amel S.