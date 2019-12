Promotions aux grades de professeurs principal et formateur : DÃ©but des Ã©preuves aujourdâ€™hui

Quelque 62.000 enseignants des trois cycles de l’Education nationale passeront, aujourd’hui, les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, au titre de l’exercice 2019.

A cet effet, 233 centres sont réquisitionnés pour la réussite de ce concours dont les résultats seront connus le 15 février prochain, selon le directeur de l’Office national des examens et concours (ONEC), qui précise que les concernés pourront par la suite intégrer directement leur poste.

Il faut dire que toutes les mesures organisationnelles ont été prises en vue de garantir le bon déroulement des examens de promotion, comme le souligne M. Mustapha Benzemrane qui a affirmé que l’organisation des concours de promotion sera du même niveau d’organisation des examens scolaires nationaux.

Le même responsable a également révélé que l’ONEC a reçu le feu vert du ministre de l’Education nationale en vue d’organiser une deuxième session des examens de promotion en mars prochain, au cas où certains postes resteraient vacants au niveau de certaine wilayas .

Dans le détail, on compte 13.055 candidats concernés par l’examen de promotion au grade de professeur principal de l’enseignement secondaire, 16.310 par le grade de professeur principal de l’enseignement moyen et 29.535 par le grade de professeur principal de l’enseignement primaire.

Avec 42.677 postes à pourvoir, le nombre de postes de promotion au rang d'enseignant principal du cycle secondaire s'élèvera à 10.066 postes, 11.573 postes de promotion au grade d'enseignant principal de l'enseignement moyen et 18.360 autres postes au rang d'enseignant principal au cycle primaire.

En outre, 653 postes au rang d'enseignant formateur dans le cycle secondaire sont ouverts au titre de cette nouvelle opération de promotion, 1.104 postes pour le cycle de l'enseignement moyen et 921 enseignants qui seront promus au grade d’enseignant formateur pour le cycle primaire. Conformément au calendrier de l'examen établi par la tutelle, les candidats auront à passer deux épreuves de leur spécialisation et en sciences de l'éducation. Pour le poste de professeur principal des trois cycles, les candidats devront passer deux examens, un en didactique de spécialité et l’autre science de l’éducation et pédagogie. Pour ceux concernés par le poste de professeur formateur des trois cycles, ils passeront aussi deux examens, un en science de l’éducation et pédagogie et l’autre en ingénierie de formation.

Il convient de rappeler qu’un concours d’accès à certains grades relevant du secteur a été organisé en juillet dernier avec l’ouverture de 4.286 postes dans six spécialités du domaine de l’administration.

Le plus grand nombre de postes à pourvoir concerne les attachés de laboratoires, avec 1.274 nouveaux postes, des superviseurs de l’éducation (1.828), des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (523) et des attachés principaux de laboratoires (301). Le concours de recrutement a touché également les sous-intendants et intendants, avec respectivement 299 et 61 nouveaux postes réservés à ces grades. Par ailleurs, un concours de promotion aux 27 grades administratifs, avec 9.000 postes disponibles a été organisé durant la même période, pour accéder aux postes de directeurs d’établissement, proviseurs de lycées et inspecteurs. Il faut dire que le secteur de l’Education s’attelle à assurer le «meilleur» encadrement pédagogique, à travers le recrutement, la promotion et la formation de l’ensemble de son personnel, pour atteindre une école de «qualité».

Sarah Benali Cherif