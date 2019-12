Agriculture : Sur la voie de lâ€™autosuffisance alimentaire

La politique adoptée par les pouvoirs publics dans le domaine de l’agriculture a apporté ses fruits d’une certaine manière, dans la mesure où le pari d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans certaines filières a été réalisé.

Aujourd’hui, le secteur agricole constitue, avec le tourisme, la priorité de l’Etat qui essaye de mobiliser les moyens nécessaires et trouver les solutions idoines pour son développement.

Un développement qui permettra au consommateur de profiter de l’abondance des produits mais aussi de contribuer à la diversification de l'économie nationale à travers l'exportation des fruits et légumes vers l'Afrique et l'Europe, notamment de réduire la facture céréalière en réalisant, pour la première fois, une autosuffisance en blé dur.

Les efforts déployés dans ce domaine vital pour toute économie ont permis de réduire la facture des importations des produits alimentaires qui constituait depuis longtemps un casse-tête chinois pour les pouvoirs publics, des produits importés à coût de milliards de dollars. Le secteur, qui représente aujourd’hui plus de 12% du produit intérieur brut (PIB), a réussi, durant l'année de 2019 à minimiser les dépenses des importations qui ont dépassé 8,5 milliards de dollars en 2018. Afin de trouver également des solutions efficaces pour réduire les importations des produits alimentaires et d’augmenter la production nationale agricole, l’Etat a mis en place de nouveaux conseils interprofessionnels. Leur rôle est d’améliorer la qualité des produits alimentaires et d’augmenter les capacités de production au niveau des régions agricoles mais aussi d’encourager le processus d’exportation des fruits et légumes ainsi que des produits issus de la transformation agricole.

L'Organisation des filières avait concerné, en premier lieu, les produits stratégiques tels les céréales, la pomme de terre, l’oléiculture, le lait, la viande rouge et blanche, l’ail et l’oignon, les légumes secs, les fruits, la viticulture, l’apiculture, les dattes et la tomate industrielle.

L’organisation des filières en associations professionnelles leur a permis d’améliorer leur intégration dans l’environnement économique et commercial. Elle a aussi facilité au ministère de tutelle l’opération du recensement des produits de terroirs dans l'objectif de les valoriser et de les rendre concurrentiels sur les marchés extérieurs.

En 2019, le secteur de l'Agriculture a procédé à la signature de plusieurs accords cadres avec l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique en vue de la création d'unités de recherche au niveau de plusieurs instituts agricoles.

Financées par la Caisse nationale de recherche et du développement technologique (CNRDT), du ministère de l'Enseignement supérieur, ces unités permettront d’améliorer le contrôle de la santé végétale, la productivité agricole, la gestion rationnelle des ressources de revaloriser les ressources locales.

La création de postes d’emploi pour les jeunes et les impliquer dans le développement économique du pays est désormais une action indispensable. Les pouvoirs publics activent continuellement pour impliquer davantage les jeunes diplômés porteurs de projets innovants pour assurer une agriculture durable et de qualité. Pour permettre à ces jeunes de concrétiser sur le terrain leurs projets, l’Etat accorde des facilités énormes qui leur permettent de contribuer à l'investissement agricole et de développer les systèmes de production, notamment dans le Sud et les Hauts-Plateaux afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. L’année dernière a également connu d’énormes avancées en matière d’irrigation des terres agricoles, l’électrification des Hauts-Plateaux, des régions du Sud et les steppes mais aussi la croissance du secteur de la Pêche.

Mohamed Mendaci