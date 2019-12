Conjoncture : Gaz naturel dÃ©fis et enjeux

Les défis auxquels devra faire face notre pays dans les prochaines années sont également d’ordre énergétique. Le gaz naturel, cette ressource conventionnelle propre —qui n’est pas encore pleinement intégrée dans son rôle économique, notamment par la diversification de son usage au profit de l’industrie nationale—, sera au cœur de ces défis, à moyen terme, d’autant plus qu’il intervient à 99% dans la production d'électricité en Algérie. Aussi, l’enjeu majeur pour le pays, dont le budget est donc indexé sur le prix des hydrocarbures, réside dans cette équation qui consiste à concilier entre une demande interne en forte et constante croissance —la consommation nationale moyenne en gaz devrait atteindre 67 milliards de mètres cubes selon un scénario moyen, soit une croissance annuelle moyenne de 4,5 % (CREG)— et les engagements extérieurs du pays, autrement dit, assurer l’approvisionnement des clients, européens notamment, dans un environnement international en pleine mutation et en phase avec une concurrence de la part d’autres producteurs potentiels, en particulier la Russie et les Etats-Unis. Les données pour 2018 indiquent en fait que les exportations de gaz à travers les gazoducs algériens la reliant à l’Europe ont chuté de 25%, du fait de la rude concurrence imposée par les livraisons russes à destination de l’Europe, dont le gaz est cédé à des prix concurrentiels. Une cadence qui pourrait se maintenir, selon les experts. Le vice-président de la division marketing à Sonatrach, qui confirmait cette tendance en novembre dernier, avait déclaré que nos clients européens avaient «considérablement réduit leur demande en gaz conventionnel en provenance d’Algérie, entraînant une chute de 25% du niveau des ventes», pour l’année en question. Le constat à retenir est que la stratégie commerciale de l’Algérie à l’international reste à revoir, dans un contexte où les prix du gaz sont en baisse et où les évolutions en matière de demande et d’offre ainsi que de réglementation et d’organisation demeurent irréversibles. Et c’est sans doute cette donne qui a orienté les récents aménagements opérés au niveau de la loi sur les hydrocarbures. Dans le même contexte, l’ex-ministre de l’Energie avait mis en avant cette nécessité de rétablir les contrats d’exportation de gaz pour la période post-2020, «dans un cadre juridique adapté permettant d’améliorer les conditions d’investissement du point de vue juridique, institutionnel et fiscal». En plus de cette nécessité pour Sonatrach de préserver sa place dans un marché en mutation, les défis au plan interne ne sont pas des moindres. Une production en baisse, une demande nationale en très forte croissance, une politique de prix de l’énergie inappropriée et inadaptée sont parmi les éléments qui devront ainsi guider les choix de l’Algérie en matière d’énergie, en particulier en ce qui concerne le gaz, de par le rôle qu’il est censé jouer dans la diversification du mix énergétique national, un objectif retenu au titre de la nouvelle vision du secteur mais aussi dans le développement des activités industrielles liées à la pétrochimie, un domaine inscrit parmi les priorités de l’Etat qui entend asseoir sa croissance sur d’autres sources hors hydrocarbures durables et à valeur ajoutée pour l’économie du pays. En fait, les défis du secteur des hydrocarbures, dans cette phase de transition économique, sont à intégrer dans cette vision qui consiste à mettre en perspective la valorisation du gaz naturel comme étant un pilier du développement industriel et, par conséquent, à mettre en avant les opportunités d’investissement dans le secteur gazier, à la faveur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

D. Akila