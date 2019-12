Section Haouch Messaoudi-MÃ©dÃ©a de lâ€™Autoroute nord-sud, : Livraison Ã  la fin du 1er semestre 2020

Le tronçon d’autoroute nord-sud "Haouch Messaoudi-Médéa", dernière section du projet de modernisation "Chiffa-Berrouaghia", encore en chantier, "sera livré à la fin du 1er semestre de l’année 2020", a déclaré, hier le wali. "L’intégralité de ce tronçon, d’un linéaire de 7 km, devrait être achevé et livré à la circulation, au plus tard, au mois de juin prochain", a indiqué Abbas Badaoui, lors de la 4e session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya, précisant que "le glissement enregistré dans le calendrier de livraison de cette dernière section d’autoroute est induit par le retard pris dans l’achèvement des deux ouvrages d’art qui font la jonction entre "Haouch Messaoudi et Médéa".

Il a tenu à souligner que la "totalité" des travaux d’aménagement et de revêtement de la chaussée "ont été achevés" depuis plusieurs mois, ne reste que la partie ouvrage d’art qui, pour diverses raisons, "accuse un retard qui devrait être, toutefois, rattrapé et permettre l’exploitation de ce tronçon, au début de l’été". Abordant le projet de la 4e rocade d’Alger, qui relie la localité d’"El-Khemis" (Ain-Defla) à la ville de Berrouaghia, sur un linéaire de 67 km, qui a également connu un grand retard, avant d’être relancé, en 2018, après la prise en charge des problèmes rencontrés par l’entreprise de réalisation, le chef de l’exécutif a jugé "satisfaisante" la cadence actuelle des travaux d’exécution de ce projet.

Il a révélé, à cet égard, que le taux d’avancement enregistré pour la section "El-Khemis-Hannacha", soit un linéaire de 34 km, est de 70 %, alors que l’autre section, entre Hannacha et Berrouaghia, sur une distance de 33 km, affiche un taux d’avancement de 55 %, affirmant que des dispositions ont été prises pour mener ce projet à son terme".