AprÃ¨s quatre semaines de hausse : Le pÃ©trole se stabilise

Les prix du pétrole restaient stables hier en cours d'échanges européens, conservant les gains accumulés ces dernières semaines, alors que l'optimisme prévaut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 68,32 dollars à Londres, en hausse de 0,23% par rapport à la clôture de vendredi. Vers 0h30 GMT, il est monté jusqu'à 68,40 dollars, un nouveau plus haut depuis les attaques sur les installations saoudiennes à la mi-septembre. A New York, le baril américain de WTI pour février gagnait 0,05% à 61,74 dollars. "Les marchés restent optimistes", a commenté Benjamin Lu, analyste pour Phillip Futures, après quatre semaines de hausse.

"Un accord commercial de phase un entre les Etats-Unis et la Chine, accompagné d'une extension des réductions de production de l'OPEP, a largement soutenu la hausse des prix du pétrole", a ajouté M. Lu qui précise que les investisseurs anticipent dorénavant un marché moins approvisionné pour l'année à venir. L'accord préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine, annoncé mi-décembre, a été bien accueilli par les investisseurs, ces derniers espérant que ce traité contribuera à réduire les tensions commerciales sino-américaines qui ont affaibli l'économie mondiale depuis près de deux ans.