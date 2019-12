Prix algÃ©rien de la qualitÃ© : CITAL remporte lâ€™Ã©dition 2019

Le Prix algérien de la qualité dans sa 15e édition a été décerné, hier, à la Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), spécialisée dans l’assemblage et la maintenance de rames de tramway.

Lancé par le ministère de l’Industrie et des Mines, ce prix consiste en une récompense financière de 2.000.000 de dinars, un trophée et un diplôme d’honneur. La cérémonie de remise du Prix algérien de la qualité s’est déroulée à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger ESHRA, en présence du directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelaziz Guend, qui a remis le trophée à la présidente-directrice générale de la CITAL, Mme Wahida Chaab. S’exprimant à cette occasion, M. Guend a fait savoir que le Prix algérien de la qualité est l’unique distinction de l’Etat en matière de qualité, qui récompense les organisations et entreprises algériennes qui se sont démarquées par des démarches de qualité exemplaires en termes de qualité des produits et services, de compétitivité, d’efficacité des activités d’intégration à l’économie nationale et de contribution à la communauté et à la société. « L'organisation de ce prix vise à motiver et encourager les entreprises algériennes à élever leur niveau d'efficacité pour atteindre les seuils de réussite et d'excellence, en augmentant leurs performances, en réduisant les coûts de production et en veillant à la qualité, ce qui leur permet de relever les défis de la concurrence intérieure et extérieure », a souligné M. Guend. La présidente du jury du prix, Mme Wahiba Bahloul, a pour sa part estimé que la célébration du Prix algérien de la qualité est devenue «une tradition qui rassemble les meilleures idées et méthodes, pour mettre en lumière chaque année les entreprises algériennes qui relèvent le défi de la qualité». Dans ce contexte, elle a souligné la nécessité de «prendre en considération la mondialisation, qui constitue aujourd'hui un tournant inévitable, qui nous oblige à nous adapter rapidement, et qui nous permet de mieux profiter des retours positifs». «Cela ne passe que par des produits et des services de qualité qui constituent non seulement un signe de notre conscience que la qualité est non seulement une condition de stabilité et de durabilité, mais qui nous permet aussi d’introduire les marchés internationaux», explique Mme Bahloul. Pour elle, «la qualité est le seul moyen sûr qui permet de s'imposer sur les marchés internationaux qui connaissent une rude concurrence», soulignant, à l’occasion, la nécessité de «mobiliser toutes les ressources et efforts en vue d’asseoir une nouvelle culture et un comportement adaptés à nos nouvelles aspirations». Pour sa part, la directrice générale de CITAL a précisé que la distinction de son entreprise traduit tous les efforts entrepris dans la promotion de la culture de qualité et l’excellence opérationnelle au sein de l’entreprise.

«Engagées dans une vision de progrès et d’amélioration continue, les équipes de CITAL œuvrent chaque jour à veiller à la conformité de ses produits et services avec la réglementation locale et les standards internationaux», a-t-elle déclaré.

Salima Ettouahria