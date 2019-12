Des mesures spÃ©ciales de la Gendarmerie

Le commandement de la Gendarmerie nationale a arrêté plusieurs mesures «spéciales» pour les fêtes de fin d’année à travers l’adoption de plans sécuritaires étudiés visant à garantir la fluidité de la circulation routière et préserver la sécurité des personnes et de leurs biens, a indiqué un communiqué de ce corps sécuritaire.

Pour le déroulement de ces festivités dans la sérénité, le commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place une série de mesures spéciales à travers l’adoption de plans étudiés visant à garantir la fluidité de la circulation routière et préserver la sécurité des personnes et de leurs biens, couvrant tous les axes routiers, les transports, les sites touristiques, les places publiques, les marchés et les espaces de loisirs et de divertissement et autres lieux enregistrant une affluence du public», a précisé le communiqué.

Ces mesures spéciales portent sur «le renforcement des brigades fixes et mobiles en éléments et équipements mobiles et spécialisés, l’intensifications des patrouilles mobiles et pédestres et la consolidation des opérations de sécurisati on des places publiques 24/24h», a ajouté la même source.

Pour davantage de garanties sécuritaires, les unités de la Gendarmerie nationale à travers le territoire national «restent à la disposition des citoyens et mettent à leur service le numéro vert 1055, la page Facebook et le site web +Tariki+ outre le site de pré-plaintes et renseignements (ppgn.mdn.dz)», indique encore le communiqué.

En outre, le commandement de la Gendarmerie nationale a appelé les usagers de la route à la vigilance, particulièrement dans des conditions météorologiques liées à la saison hivernale (pluies, verglas, humidité, brouillard et tempêtes de sable dans les régions du Sud). La fête du nouvel an coïncidera avec les vacances scolaires d’hiver durant lesquelles «une affluence importante des citoyens au niveau des parcs et espaces de divertissement, des zones touristiques et des établissements hôteliers est enregistrée, a indiqué le communiqué, ajoutant que cette période connait une circulation intense des personnes et des véhicules.