Dysfonctionnements administratifs : Ã  quand La fin du laisser-faire ?

Non, non, il ne s’agit pas du fameux essai de John Maynard Keynes, mais tout simplement d’une situation bien de chez nous, qualifiée ainsi car présentant, par certains aspects, d’étranges similitudes avec celle décrite par l’éminent économiste britannique.

Observée un jeudi de décembre, en début d’après-midi dans une recette postale de la rue Hassiba Ben Bouali, la scène ci-après : un usager se présente au guichet concerné par le retrait de divers courriers, avec le fameux talon rose pour y retirer une lettre recommandée. Il attend un moment, pensant que le préposé au guichet est juste momentanément absent, mais s’aperçoit, au terme d’une longue attente, qu’il n’y a personne pour s’occuper de la prestation. Notre usager se tourne alors vers son voisin d’attente et lui demande si lui aussi se trouve dans le même cas. Ce dernier lui répond que non, mais que depuis qu’il se trouve là, il ne se souvient pas avoir aperçu un préposé quelconque derrière le guichet en question et ce, depuis la fin de la matinée. Que faire alors…S’adresser à un autre préposé, auquel cas celui-ci répondra qu’il ne peut prendre en charge une telle prestation ? Ou tout simplement se rendre à l’évidence qu’il faut revenir un autre jour, le samedi d’après week-end en l’occurrence ? Toujours est-il qu’en raison du manque de réponse, la double interrogation reste posée…

Autre jour de semaine, à l’agence Sonelgaz du boulevard Ben Boulaïd : un usager se présente à 15h32 minutes tapantes pour régler sa quittance. Or, juste à ce moment-là, l’agent chargé de recevoir les usagers lui indique que la caisse vient de fermer à 15h30 minutes et qu’il est trop tard pour faire quoi que ce soit, vu que le caissier est déjà parti. Il faut donc revenir le lendemain. L’usager essaye de faire comprendre à l’agent qu’il vient d’assez loin pour régler sa quittance, mais ce dernier reste imperturbable. Première question : une agence de service public qui ferme ses guichets à 15h30mn, pour ne pas dire à la mi-journée, est-ce concevable ? Même interrogation pour ce qui est des banques, soient-elles publiques ou privées. C’est à se demander, à la limite, si l’activité nationale ne se conçoit, s’agissant du secteur tertiaire, que sur la mi-journée…

A travers de telles scènes, multiples d’ailleurs, dont on a présenté que trois cas de figure, voilà comment les hommes de notre méridien, dans leur imprévisibilité et dans leur inconstance, choisissent d’être paresseux, malhonnêtes, hypocrites, voire anti-nationaux, quand les règles collectives ne sont pas respectées. Chacun justifie alors son laisser-aller par une sorte d’autorisation implicite. Souvent, la bureaucratie, l’incivisme de surcroit, assortis d'une arrogance baveuse, ne sont que le reflet de la désinvolture publique. Le cynisme des faibles se justifie par l’impunité des forts. Les faux fleuristes, par exemple, vendraient moins de fleurs factices, peut-être pas du tout, si les clients refusaient d'en acheter.

Eh oui, on a vu, atterrés, de supposés fleuristes achalander leur boutiques de fleurs et plantes exclusivement en matière plastique, en remplacement de tout ce qui jusque-là était naturel. Et on a vu les gens très contents d'en acheter ! On a vu aussi des revendeurs informels vendre du pain presque deux fois plus cher, sans valeur ajoutée -ou plutôt à valeur amoindrie- et ce, dans des paniers poussiéreux posés à même le sol, à deux pas de la boulangerie publique où ce serait peine perdue d'aller demander s'il reste encore du pain. Quant aux chauffeurs de taxi d’avant l’apparition de formules telles «Yassir», «Tem Tem», etc., beaucoup plus adéquates pour les courses lointaines, inutile de leur demander de vous emmener là où vous devez vous rendre pour la simple raison qu’il n’est pas question de défrayer le «confort», pour ne pas dire la facilité dans laquelle ils se complaisent depuis belle lurette. Autant dire que ce sont là, sans contredit, quelques uns des signes avant coureurs patentés d'un dangereux retour vers cette clochardisation tant redoutée des années 1960, pourtant éradiquée entre-temps par des campagnes postindépendance de volontariat, notamment estudiantin.



Eh oui, la «liberté» se vole désormais, sous quelque forme que ce soit…



Que voit-on alors ? Dans la rue, dans les bureaux, dans les transports, dans les marchés, règnent à la fois une petite et une grande sauvagerie qui se distinguent par de multiples atteintes à l’espace public. Quand les «libertés», informelles soit dit en passant, sont bornées, balisées d’un coté, elles trouvent toujours moyen de s’échapper par un autre. Eh oui, la «liberté», la «vraie» dans certains esprits mal tournés, se vole désormais, sous quelque forme que ce soit. Certes, il est ainsi douteux d’appeler «libertés» des intérêts furtifs arrachés à la manne générale. Car, dans le fond, ce sont autant d’infractions aux lois et règlements, mais vécues comme des actes de réparation, une manière de contourner l’administration par des ruses qui arrachent ce que l’on estime être «son droit», de se faire justice soi-même, en quelque sorte.

Mais la somme de mini passe-droits, de petites irrégularités, d’infimes services, d’entraide au jour le jour est aussi paradoxalement ce qui, selon des analystes et politologues avertis, «humanise» quelque peu le politique. Peut-être que, sans l’existence de cette sous-société émasculée, voire mutilée à outrance, un système comme le notre s’écroulerait tout entier. Mais cette énergie de la survie n’est hantée par aucun idéal. Que de talents gâchés dès lors, que de consciences amères, que de nobles idées maquées ! Alors, que faire de toute urgence pour stopper ce monstrueux processus de dégradation «métastatique» qui semble inexorable et ne cesse d'affecter de nombreux domaines sensibles de l'activité nationale ? Réitérer une fois de plus, une fois de trop, l'attitude qui consiste à ne s'en tenir qu'à de simples et éphémères actions ponctuelles de sensibilisation de la population à travers les canaux traditionnels de communication que sont les médias et les mosquées ? Trop insignifiant, voire contre productif. Surtout si cela ne s'inscrit pas dans la permanence quotidienne, autrement dit dans la durée. Bref, dans un pays où, pour éviter la fatale immersion, tout est pratiquement à revoir et à refaire tout autrement, eh bien, tout est loin d'être une sinécure pour les âmes bien nées, lesquelles ne sont plus, hélas, légion sur notre méridien. La construction d'un authentique Etat de droit, où les normes universelles seraient véritablement respectées et notre environnement multidimensionnel véritablement protégé est pourtant à ce prix là, et seulement à ce prix.

Kamel Bouslama