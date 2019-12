Autrement dit : La paix sâ€™Ã©loigne

Il faut croire que la paix en Afghanistan n’est pas pour demain, ni même pour les jours et mois suivants. La cause ? Les négociations entre Américains et Talibans, suspendues depuis ce début décembre, risquent de ne pas reprendre. Voire, elles pourraient être définitivement abandonnées. Il faut dire aussi que les Talibans font tout pour que le processus engagé depuis un an soit sabordé. Et pour cause, leur dernier communiqué ne manquera pas de refroidir les velléités américaines de mettre un terme à une guerre dans laquelle ils sont engagés depuis 18 ans. En effet, les Talibans ont annoncé hier via un communiqué qu’ils «n'envisagent pas de cessez-le-feu en Afghanistan dans leurs négociations avec les Etats-Unis, mais une simple réduction de la violence». Mieux, «l'Emirat islamique d'Afghanistan n'a pas de projet de cessez-le-feu», selon le texte transmis aux médias. Une annonce qui mettra Washington dans la gêne, car l’obligeant à prendre une décision qui peut-être n’était pas dans l’agenda du président américain. Déjà en décidant d’une «brève pause» après un énième attentat, l’émissaire américain chargé de mener les négociations de paix avec les Talibans avait donné l’impression de ménager ses interlocuteurs, et ce même s’il n’a pas manqué de les mettre devant leurs responsabilités. «Les Talibans doivent montrer qu'ils veulent répondre au désir de paix des Afghans et qu'ils en sont capables», avait-il prévenu. Mais la pause donnée aux négociateurs pour «consulter leurs dirigeants sur ce point crucial» a, semble-t-il, abouti à une décision qui n’était pas attendue. Il est vrai aussi que selon le projet d’accord qui devait être signé en septembre dernier, en échange d’un retrait des forces américaines stationnées en Afghanistan, les Talibans devaient «s'engager à des mesures de sécurité au lancement d'un dialogue avec le gouvernement afghan et à une réduction de la violence». Mais dans l’esprit de tous, cette «réduction» signifiait un cessez- le-feu. Aussi, en annonçant fin novembre dernier la reprise des pourparlers, qu’il avait stoppés en septembre, le président américain Donald Trump avait particulièrement insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Les Talibans, que les occidentaux n’ont jamais réussi à vaincre même au plus fort de leur engagement militaire, pensent certainement être en position de force pour dicter leur condition à la première puissance mondiale. Mais ce qui est certain c’est que la paix ne manquera pas de s’éloigner encore un peu plus après cet épisode.

Nadia K.