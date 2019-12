Attentat de Mogadiscio : Le bilan s'alourdit Ã  81 morts

Le bilan de l'attentat de Mogadiscio, perpétré samedi dernier, s'est alourdi à 81 morts, deux victimes ayant succombé à leurs blessures, a indiqué hier le ministère somalien de l'Information. «Le nombre total de morts est actuellement de 81. Deux autres personnes ont succombé à leurs blessures. L'une d'entre elles figurait parmi les blessés graves qui ont été transportés en Turquie (dimanche) et une autre victime est morte dans un des hôpitaux de Mogadiscio», a déclaré le porte-parole du ministère, Ismail Muktar.

Il a précisé qu'une dizaine de personnes étaient encore portées disparues. Le Conseil de sécurité des Nations-unies a fermement condamné cet attentat. «Le terrorisme sous toutes ses formes constitue l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales», ont déclaré les membres du Conseil dans un communiqué, soulignant la nécessité, pour tous les pays, de lutter par tous les moyens contre les menaces d'attaques terroristes.

R. I.