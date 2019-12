Ã‰lÃ©ctions gÃ©nÃ©rales en Palestine : Â«Pas de scrutin sans la participation des Palestiniens d'El-Qods-EstÂ»

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a souligné dimanche dernier qu'il n'y aurait pas d'élections générales palestiniennes tant qu'Israël ne laisserait pas les Palestiniens voter à El-Qods-Est.

M. Abbas a tenu ces propos au cours d'une réunion du Conseil consultatif du Fatah au siège de la présidence palestinienne à Ramallah, a rapporté l'Agence de presse palestinienne (WAFA).

«Nous n'organiserons pas d'élections si El-Qods n'en fait pas partie. Tout résident d'El- Qods doit pouvoir aller voter au cœur d'El Qods-Est», a affirmé M. Abbas. Ce dernier refuse notamment de publier un décret présidentiel fixant les dates des élections législatives et présidentielles dans les territoires palestiniens tant qu'il n'aura pas arraché à Israël la participation d'El-Qods-Est dans le vote. L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a accusé pour sa part l'occupant israélien d'ignorer la demande palestinienne d'organiser des élections dans la ville sainte d'El-Qods occupée, rapportent des médias. «C'est une obstruction délibérée à la vie démocratique et politique palestinienne», a dénoncé le secrétaire général de l'OLP Saëb Erekat, accusant Israël de «renier les accords signés». La Palestine et Israël ont signé un accord en 1995 autorisant la tenue d'élections palestiniennes à El-Qods en 1996, 2005 et 2006, a rappelé M. Erekat. Il a exhorté la communauté internationale et l'Union européenne, en charge de la supervision des élections palestiniennes, à «exercer une pression sur Israël pour qu'il ne fasse pas obstacle aux élections à El Qods-Est». Les dernières élections législatives dans les territoires palestiniens, y compris El-Qods, ont eu lieu en janvier 2006.

R. I.