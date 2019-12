Union des FÃ©dÃ©rations algÃ©riennes : Adoption des statuts jeudi

L'Union des Fédérations sportives algériennes (UFSA) tiendra une réunion jeudi prochain à Alger pour finaliser et adopter ses statuts et règlements généraux afin de remettre, dans la semaine qui suit, les documents nécessaires au ministère de l'Intérieur pour obtenir l'agrément, a indiqué dimanche son président, Hakim Boughadou.

Des présidents de fédération se sont réunis dimanche dernier à la salle de conférences du stade 5-Juillet (Alger) pour la troisième fois dans le but d'arrêter le nombre des membres qui vont constituer le bureau exécutif de l'UFSA.

«Il a été convenu que le président aura la charge de désigner les futurs membres du bureau. Nous allons nous revoir jeudi prochain pour finaliser et adopter les statuts et règlements de l'UFSA», a résumé Boughadou, également patron de la Fédération algérienne de natation (FAN).

Outre le président, le bureau exécutif de l'UFSA sera composé de 11 membres qui vont «travailler» pour le «développement» de cette association.

«Notre objectif est de rassembler toutes les fédérations autour d'une même mission, celle d'uniformiser un peu les travaux et objectifs de toutes ces instances et recenser leurs problèmes pour essayer de contribuer au développement et aux prises de décisions des pouvoirs publics quant à la pratique sportive de haut niveau», a affirmé le président de l'UFSA.

De son côté, le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane a rappelé que l'idée de lancer l'UFSA «remonte aux années 1990».

«On a pensé qu'il est temps de relancer l'idée avec l'adhésion de l'ensemble des fédérations. Elle se veut avant tout un espace d'échange constructif, mais aussi et surtout une force de proposition pour permettre à tous les sports de prendre leur envol», a-t-il indiqué, insistant sur le fait que cette Union «ne doit, en aucune façon, se substituer à une autre association».

Pour lui, l'UFSA sera une «force de proposition et de concertation, un champ de rencontre et de communication et est disposée à travailler main dans la main avec les différentes entités du sport algérien».

«L'UFSA tend la main au Comité olympique et aux pouvoirs publics et peut apporter beaucoup, que ce soit pour le premier ou le ministère de tutelle, mais aussi pour les associations à la base, sachant pertinemment que nous, présidents et responsables issus du mouvement sportif algérien, pouvons bonifier cette expérience avec des propositions pour améliorer la pratique sportive de masse et de haut niveau», a conclu Boughadou.