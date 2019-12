Dans la lucarne : Â« Viens chez nous Â» !

C’est vrai que cette période de trêve a été appréciée par nos clubs même si avec les matches en retard, on ne peut pas dire que c’était de tout repos. Il n’y a pas d’autres solutions pour la LFP et la commission d’organisation de la coupe d’Algérie. Pour être précis, la reprise de la phase retour du Championnat national de Ligue-1 est fixée au

1er février prochain, alors celle de Ligue-2 aura lieu de le 25 janvier courant. Ce qui signifie que la LFP arrive «cahin caha» à maîtriser la situation, quoique vers la fin du mois de janvier d’autres matches sont appelés à être remis en raison de la participation de nos clubs comme la JSK, l’USMA et le PAC aux compétitions africaines. Il y a encore du pain sur la planche pour la LFP. Ceci dit, le mercato qui a déjà commencé pour la Ligue-1 ne semble enflammer personne sauf, peut-être, l’ESS qui a engagé Benyahia. Pour le reste, c’est un peu le calme plat. Néanmoins, face à la rareté de grands noms dans notre championnat national, certains présidents de clubs sont en train de «froisser» carrément l’éthique sportive en prenant directement contact avec des joueurs encore sous contrat. On les «débauche» purement et simplement en les poussant à saisir la commission de règlement des litiges pour obtenir leur libération. On leur promet un peu plus d’argent par rapport à ce qu’ils percevaient, même si, en réalité, ils n’ont rien perçu. Il s’agit en fait d’attitude qui ne respecte aucune logique. En soi, c’est très grave surtout quand on trompe des joueurs en leur promettant de leur avancer trois mois de salaires alors qu’ils ne l’ont pas fait avec des joueurs qui sont sous leur coupe actuellement. Nos clubs face à l’absence d’un code d’éthique sont en train d’affirmer une chose, puis son contraire. Et c’est ce qui explique l’agacement de certains présidents de clubs qui voient leurs meilleurs joueurs approchés d’une manière inélégante, des comportements presque indignes de gestionnaires. Cela frise la malhonnêteté sportive. Que ce genre de positions changent pour assurer de meilleures relations entre les clubs !

Hamid Gharbi